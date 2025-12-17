Divinity: Beim Kampfsystem halten die Baldur's Gate 3-Macher an ihren Stärken fest und das macht nicht alle Fans glücklich

Viele Leute haben sich gefragt, ob Divinity diesmal mit einem Echtzeitkampfsystem kommt und jetzt haben wir die Antwort.

Kevin Itzinger
17.12.2025 | 09:05 Uhr

Und noch eine Runde! Und noch eine Runde!

Nachdem uns der Ankündigungstrailer auf den Game Awards noch mit sehr vielen Fragen zurückgelassen hat, sickern nun auch ein paar handfeste Infos zu Divinity, dem neuen Rollenspiel von Larian Studios durch. Unter anderem wissen wir jetzt, wie die Kämpfe grundlegend funktionieren.

Divinity bekommt Rundenkampfsystem

Nach dem Trailer wussten wir vor allem eins: Divinity wird düster, dreckig und brutal. Zum Spiel selbst tappten wir allerdings noch im Dunkel. In verschiedenen Interviews wurden inzwischen aber die ersten Mensc ... äh, Fackeln angezündet, die etwas Licht bringen.

Video starten 1:11 Passend zur Divinity-Ankündigung erhielt Divinity Original Sin 2 überraschende Next Gen-Fassung für PS5, Xbox Series und Switch 2

So sprach Larian CEO Swen Vincke etwa mit Jason Schreier von Bloomberg und beantwortete da unter anderem die Frage, die nach der Ankündigung wohl am häufigsten gestellt wurde: Wird Divinity wieder ein rundenbasiertes Rollenspiel? Die Antwort ist: Ja!

Es ist ein turn-based RPG, das alles zusammenbringt, was ihr von uns aus der Vergangenheit kennt, jedoch auf ein neues Level gebracht.

Trotzdem soll sich das neue Kampfsystem von dem in Baldur's Gate 3 unterscheiden. Da das Game of the Year aus 2023 auf dem Dungeons & Dragons-Regelwerk beruht, war Larian immer etwas eingeschränkt und nicht immer haben sich die umfangreichen Pen and Paper-Vorgaben gut auf ein Videospiel übertragen lassen. Bei Divinity kann das Team jetzt losgelöst davon arbeiten.

Hier arbeiten wir an einem System, das für ein Videospiel gemacht ist. Es ist viel einfacher zu verstehen.

Schon vor Baldur's Gate 3 hatte Larian mit den beiden Divinity: Original Sin-Teilen große Erfolge und das lag auch am grandiosen Rundenkampfsystem, das unter anderem auf clevere Elementar-Kombinationen und die Nutzung der Umgebung, wie zerstörbarer Untergründe, setzte.

Es ist also nicht sehr verwunderlich, dass Larian auch in Divinity wieder auf ein Rundenkampfsystem setzt und dieses weiter verbessert.


Diese große Spiele-Neuankündigung sorgt gerade dafür, dass tausende Baldur's Gate 3-Fans eine RPG-Reihe neu entdecken
von Stephan Zielke

Divinity: Das neue Spiel der Baldur's Gate 3-Macher könnte großartig werden - die Ankündigung war es nicht
von Eleen Reinke

Entscheidung macht nicht alle Fans glücklich

Im Vorfeld wurde viel darüber spekuliert, wie das Gameplay von Divinity wohl aussehen wird. Viele Fans äußerten ihren Wunsch, dass Larian zu einem Echtzeitkampfsystem, wie in Divinity 2: Ego Draconis zurückkehrt. Auch in der GamePro-Community haben wir diesen Wunsch häufiger gelesen.

Dass Spiele mit Rundenkampfsystem allerdings trotzdem sehr beliebt sind, zeigte nach Baldur's Gate 3 dieses Jahr auch Clair Obscur: Expedition 33. Das hatte zwar einige aktive Echtzeitelemente, setzte aber grundlegend auch auf die entschleunigten Gefechte.

Was denkt ihr darüber? Freut ihr euch über die Entscheidung oder seid ihr eher Team Echtzeit? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

Divinity

Divinity

Genre: Rollenspiel

Release:

