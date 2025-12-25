Baldur's Gate 3-Persönlichkeitstest auf GamePro: Hier erfährst du, welcher Companion du bist

Astarion, Schattenherz, Wyll, Karlach, Gale oder Lae'zel? Hier erfährst du, welcher der ersten sechs Companions im Spiel seelenverwandt mit dir ist.

Samara Summer
25.12.2025 | 17:00 Uhr

Hier bekommt ihr die Antwort auf eine sehr wichtige Frage: Welcher der Belgeiter*innen seid ihr? Hier bekommt ihr die Antwort auf eine sehr wichtige Frage: Welcher der Belgeiter*innen seid ihr?

Seid ihr manchmal ein bisschen wie Gale oder habt ihr mehr Gemeinsamkeiten mit Schattenherz? Warte, stopp! Nicht antworten. Selbsteinschätzung ist bekanntlich schwierig, darum haben wir nach streng wissenschaftlich an der Schwertküste erprobten Methoden einen Persönlichkeitstest für euch zusammengestellt. Dieser verrät euch, welchem Baldur's Gate 3-Companion ihr am ähnlichsten seid.

Da der Test aber mit allen zehn Begleiter*innen aus dem Spiel etwas zu umfangreich ausgefallen wäre, haben wir uns schweren Herzens auf die ersten sechs Charaktere beschränkt, die ihr rekrutieren könnt: Astarion, Gale, Karlach, Lae'zel, Schattenherz, Wyll.

Anlässlich der Feiertage, an denen viele die Zeit zum Zocken finden, haben wir den Persönlichkeitstest nochmal nach oben gezogen. Vielleicht startet der ein oder die andere von euch an den freien Tagen ja eine (neue) Runde Baldur's Gate 3 und will wissen, welcher Companion ihr oder ihm an ähnlichsten ist. Viel Spaß!

Video starten 10:25 Solasta 2 füllt die riesige Lücke, die Baldur's Gate 3 hinterlassen hat!

Welchem Companion bist du am ähnlichsten? Finde es mit zehn Fragen heraus

Um eine absolut akurate und unanfechtbare Antwort auf diese wichtige Frage zu bekommen, müsst ihr lediglich die zehn Fragen nacheinander beantworten, um dann automatisch die Auflösung angezeigt zu bekommen. Aber Spaß beiseite: Natürlich solltet ihr den Test mit einem Augenzwinkern sehen und die Auswertung nicht zu ernst nehmen.

GameStar Black Edition Baldur's Gate 3 05/25
GameStar Black Edition Baldur's Gate 3 05/25
Bundle aus Heft und Epaper
Exklusiv im GameStar Shop – Ab sofort verfügbar
  • 200 Seiten zum Rollenspiel-Hit 
  • detaillierte Komplettlösung mit Entscheidungshilfen
  • Profi-Tipps zum Zaubern, Schleichen, Kämpfen uvm.
  • stabile Charakterkarten zu den Origins aus dem Spiel
  • XXL-Doppelposter (57,4 x 78,0 cm)
  • könnt ihr nicht daten – egal wie sehr ihr es liebt
14,99 €

Falls ihr Spaß mit diesem Test hattet und nicht genug davon kriegen könnt, dann schaut doch mal bei unseren GameStar-Kolleg*innen vorbei. In einem weiteren Persönlichkeitstest erfahrt ihr, welche Klasse euch praktisch auf den Leib geschneidert ist.

Oder interessiert euch eher die Meinung der GamePro-Community zu den Companions? Im Jahr 2023 wollten wir in einer Umfrage von euch wissen, wer in eurer Party nie fehlen darf und ihr habt euer Lieblingstrio gekrönt. Hier geht es zur Auswertung.

BG3-Themenwoche:
Die Baldur's Gate 3-Themenwoche auf GamePro: Das erwartet euch in den nächsten Tagen bei uns
von Samara Summer
Die Baldurs Gate 3-Themenwoche auf GamePro: Das erwartet euch in den nächsten Tagen bei uns

Kürzlich ist das letzte große Inhalts-Update zu Baldur's Gate 3 erschienen, mit dem sich Larian vom Spiel verabschiedet hat. Zur Feier von Patch 8 geht's bei uns tagtäglich nach Faerun. Wir haben Guides und Specials für euch oder erzählen persönliche Geschichten. Schaut also regelmäßig vorbei.

Jetzt sind wir aber gespannt: Welcher Companion seid ihr? Und hättet ihr damit gerechnet?

zu den Kommentaren (15)
Kommentare(15)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3

Genre: Rollenspiel

Release: 03.08.2023 (PC), 06.09.2023 (PS5), 07.12.2023 (Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 24 Minuten

Baldur's Gate 3-Persönlichkeitstest auf GamePro: Hier erfährst du, welcher Companion du bist

vor 5 Stunden

Baldur's Gate 3: Bester Barbaren-Build für Karlach - So baut ihr den 'Throwzerker' mit Spezialisierung, Stats und Ausrüstung nach Patch 8

vor 6 Stunden

Baldur's Gate 3: Bester Magier-Build für Gale nach Patch 8 – Unterklasse, Talente und Stats

vor 9 Stunden

Baldur's Gate 3-Studio Larian mochte eine Sache an ihrem Spiel die ganze Zeit nicht - "wir waren einfach nicht begeistert"

vor einem Tag

Baldur's Gate 3: Bester Hexenmeister-Build für Wyll nach Patch 8 - Zauber, Talente und Multiclass-Optionen
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Baldurs Gate 3-Persönlichkeitstest auf GamePro: Hier erfährst du, welcher Companion du bist   15     8

vor 28 Minuten

Baldur's Gate 3-Persönlichkeitstest auf GamePro: Hier erfährst du, welcher Companion du bist
Dreamlight Valley-Guides: Die besten Tipps und Tricks zum Disney-Animal Crossing

vor 2 Stunden

Dreamlight Valley-Guides: Die besten Tipps und Tricks zum Disney-Animal Crossing
Pokémon TCG Pocket schenkt euch jetzt 120 Pack-Sanduhren auf einmal - und ihr müsst dafür nur einen Knopf drücken   1

vor 7 Stunden

Pokémon TCG Pocket schenkt euch jetzt 120 Pack-Sanduhren auf einmal - und ihr müsst dafür nur einen Knopf drücken
Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Dezember 2025)   5     10

vor 8 Stunden

Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Dezember 2025)
mehr anzeigen