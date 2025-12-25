Baldur's Gate 3-Persönlichkeitstest auf GamePro: Hier erfährst du, welcher Companion du bist

Hier bekommt ihr die Antwort auf eine sehr wichtige Frage: Welcher der Belgeiter*innen seid ihr?

Seid ihr manchmal ein bisschen wie Gale oder habt ihr mehr Gemeinsamkeiten mit Schattenherz? Warte, stopp! Nicht antworten. Selbsteinschätzung ist bekanntlich schwierig, darum haben wir nach streng wissenschaftlich an der Schwertküste erprobten Methoden einen Persönlichkeitstest für euch zusammengestellt. Dieser verrät euch, welchem Baldur's Gate 3-Companion ihr am ähnlichsten seid.

Da der Test aber mit allen zehn Begleiter*innen aus dem Spiel etwas zu umfangreich ausgefallen wäre, haben wir uns schweren Herzens auf die ersten sechs Charaktere beschränkt, die ihr rekrutieren könnt: Astarion, Gale, Karlach, Lae'zel, Schattenherz, Wyll.

Anlässlich der Feiertage, an denen viele die Zeit zum Zocken finden, haben wir den Persönlichkeitstest nochmal nach oben gezogen. Vielleicht startet der ein oder die andere von euch an den freien Tagen ja eine (neue) Runde Baldur's Gate 3 und will wissen, welcher Companion ihr oder ihm an ähnlichsten ist. Viel Spaß!

Welchem Companion bist du am ähnlichsten? Finde es mit zehn Fragen heraus

Um eine absolut akurate und unanfechtbare Antwort auf diese wichtige Frage zu bekommen, müsst ihr lediglich die zehn Fragen nacheinander beantworten, um dann automatisch die Auflösung angezeigt zu bekommen. Aber Spaß beiseite: Natürlich solltet ihr den Test mit einem Augenzwinkern sehen und die Auswertung nicht zu ernst nehmen.

Kürzlich ist das letzte große Inhalts-Update zu Baldur's Gate 3 erschienen, mit dem sich Larian vom Spiel verabschiedet hat. Zur Feier von Patch 8 geht's bei uns tagtäglich nach Faerun. Wir haben Guides und Specials für euch oder erzählen persönliche Geschichten. Schaut also regelmäßig vorbei.

Jetzt sind wir aber gespannt: Welcher Companion seid ihr? Und hättet ihr damit gerechnet?