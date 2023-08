Baldurs Gate 3 schenkt euch jetzt 4 Kleidungsstücke - schnappt sie euch ganz einfach via Twitch-Drops

Schnappt euch jetzt Twitch Drops zu Baldur's Gate 3.

Ihr wollt euren Baldur's Gate 3-Charakter mit neuen Kleidungsstücken ausstatten? Dann könnt ihr euch jetzt eine Handvoll Gratis-Klamotten sichern, und zwar ganz einfach, indem ihr Streamer*innen auf Twitch zuschaut. Wir erklären euch, wie ihr euch diese sogenannten Twitch-Drops für das gefeierte RPG sichert.

Aber zunächst einmal: Was genau gibt's überhaupt für lau? Die aktuellen Twitch-Drops enthalten das "Camp Clothing-Set" bestehend aus lila-gefärbten Klamotten, darunter Schuhe sowie eine Hose, ein Oberteil und eine Unterhose für euren Charakter. Diese Items gibt es nur via Twitch und nicht im regulären Spiel.

Die aktuellen Twitch-Drops-Items im Überblick:

Chatterbox’s Tabard (Oberteil + Hose)

Channeler’s Trunks (Unterhose)

Periwinkle Undergarments (Unterhose)

Streamhopper Loafers (Schuhe)

Wie lange habe ich Zeit? Um ein die Kleidungsstücke zu sichern, habt ihr noch bis zum 17. August 2023 um 18 Uhr Zeit.

Diese Klamotten erhaltet ihr via Twitch Drops.

Baldur's Gate 3 - Twitch Drops einlösen: So geht's

Erledigt zunächst folgende Schritte:

Erstellt einen Larian-Account oder loggt euch bei Larian ein

Geht im Larian-Account-Menü auf "Verbundene Accounts"

Verknüpft hier eurer Steam- oder GOG-Account mit eurem Larian-Account (habt ihr das Spiel auf Steam gekauft, müsst ihr euren Steam-Account verbinden, habt ihr es auf GOG gekauft, dann verknüpft entsprechend euren GOG-Account)

Verknüpft zusätzlich euren Larian-Account mit eurem Twitch-Account

Nun müsst ihr insgesamt zwei Stunden lang Baldur's Gate 3-Streams auf Twitch schauen. Dabei müsst ihr euch zwingend Streams angucken, deren Kanäle Twitch-Drops aktiviert haben. Das könnt ihr in der Regel aber direkt im Titel des Streams erkennen, wo dann beispielsweise "[Drops]" zu lesen ist. Einige Creator, die Drops aktiviert haben sind unter anderem CohhCarnage, Quin69 und REVENANT (via Dotesports).

Die zwei Stunden müsst ihr nicht am Stück schauen, sondern könnt die erforderte Watchtime munter auf mehrere Streams aufteilen. Habt ihr die zwei Stunden voll, dann landen die Items in eurem Twitch-Inventar. Loggt euch anschließend in Baldur's Gate 3 ein und ihr findet entsprechende Kleidungsstücke in eurer Camp-Truhe.

Werdet ihr euch die Twitch Drops sichern und gefallen euch die Kleidungsstücke, die ihr bekommt?