Baldur's Gate 3 - Ladet ihr neu, oder lebt ihr mit dem Würfel-Ergebnis?

Entscheiden die Würfel über das Schicksal eurer Held*in, oder helft ihr nach?

Selbst seines Schicksals Schmied zu sein, ist sicher ein ehrbarer Vorsatz. In einem Spiel wie Baldur's Gate 3, in dem wir an das Dungeons & Dragons-Regelwerk gebunden sind, aber nur schwer umzusetzen. Hier lenken wir unsere Held*in in die "richtigen" Bahnen, am Ende entscheidet aber dennoch der Würfel, ob unser Plan vollends aufgeht.

Es sei denn..., ja es sei denn wir helfen durch Neuladen des letzten Spielstands nach und hoffen beim nächsten Wurf mehr Glück zu haben. Aber würdet ihr sowas machen? Würdet ihr bei einer für euch wichtigen Entscheidung schummeln, um dem kritischen Fehlschlag zu entgehen. Das wollen wir heute von euch in unserer GamePro-Umfrage wissen.

Ladet ihr neu, wenn das Würfelglück ausbleibt?

Lasst ihr den D20 über euer Schicksal entscheiden, helft ihr ab und an nach oder akzeptiert ihr speziell bei wichtigen Entscheidungen nur euer Wunschergebnis?

Habt ihr die Karmischen Würfel aktiviert?

Damit in Baldur's Gate 3 beim Würfeln nicht zu viel Frust aufkommt, sind in den Einstellungen standardmäßig die sogenannten Karmischen Würfel aktiviert.

Was machen die Karmischen Würfel? Sie zinken die Würfel, sodass keine anhaltenden Pechsträhnen auftreten können. Das System funktioniert so, dass nach jedem schlechten Wurf die Chance auf einen guten Wurf leicht erhöht wird. Wollt ihr mehr über das System wissen, hier entlang:

Wir würden uns zudem sehr freuen, wenn ihre eure Wahl pro/contra der Karmischen Würfel oder für bzw. gegen das Neuladen des Spielstand in den Kommentaren noch etwas begründet. Geht ihr in Rollenspielen generell so vor, oder ist das doch recht komplexe Baldur's Gate 3 hier eine Ausnahme.

Baldur's Gate 3 ist nach mehreren Jahren im Early Access am 03. August für PC erschienen und findet am 06. September seinen Weg auf PS5. Den Konsolenrelease werden wir für euch natürlich vollumfänglich begleiten, genauso wie Starfield, das am gleichen Tag für Xbox Series X/S und PC erscheint.