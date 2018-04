Battlefield 2018 - Entwickler DICE testet angeblich Battle Royale-Prototypen

Um Battlefield 2018 ranken sich diverse Gerüchte. Der Shooter soll im Zweiten Weltkrieg angesiedelt sein, möglicherweise Battlefield 5 heißen und über eine Kampagne verfügen, die auch im Koop spielbar ist. Dazu gesellt sich jetzt ein neuer Bericht darüber, dass Entwickler DICE aktuell angeblich an einem Battle Royale-Prototypen für den kommenden Titel arbeitet.

GamesBeat berichtet unter Berufung auf anonyme Quellen, die dem Entwicklerstudio nahe stehen, dass DICE an einem Battle Royale-Prototypen für das neue Battlefield arbeitet. Offenbar soll es also auch in Battlefield bald einen Modus geben, der mit PUBG und Fortnite: Battle Royale mithalten kann. Das kommt nicht allzu überraschend, wenn es sich denn bewahrheiten sollte. Insbesondere Fortnite: Battle Royale genießt aktuell immens viel Aufmerksamkeit.

Auch wenn DICE mit einem Prototypen experimentiert, der in dieselbe Kerbe schlägt wie Playerunknown's Battlegrounds und Fortnite, muss das nicht heißen, dass der entsprechende Modus auch schon zum Launch im Spiel ist. Wahrscheinlicher wirkt, dass ein entsprechendes Update kommt und der Battle Royale-Modus erst später als DLC seinen Weg ins Spiel findet. Immerhin soll das neue Battlefield eigentlich schon diesen Herbst erscheinen.

Emphasis on the prototype. Battlefield V is probably not going to launch with a battle royale mode. If DICE approves it for release, it's most likely going to end up in a free update at some point in the future.