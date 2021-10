Battlefield 2042 Open Beta: Preload startet heute, so könnt ihr früher spielen

Battlefield 2042 startet endlich die große Beta. Es dauert nicht mehr lange und die Testphase ist dann auch eine Open Beta, also offen für alle. Ihr könnt heute schon den Download starten, um direkt losspielen zu können, wenn sich die Pforten öffnen. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, etwas früher als der Rest zu starten und die Battlefield 2042-Beta somit ein paar Tage länger spielen zu können. Wir bündeln hier alle Infos für euch.

Battlefield 2042-Open Beta startet diese Woche, der Preload schon heute

Darum geht's: Battlefield 2042 kann endlich ausprobiert werden! Der lang und heiß erwartete Multiplayer-Shooter darf in dieser Woche von allen Fans auf Herz und Nieren geprüft werden. Es gibt in der Open Beta zwar natürlich noch nicht alle Maps, Modi, Waffen und Spezialisten zu spielen, aber zumindest können wir uns schon mal einen guten ersten Eindruck verschaffen.

Das sind die Eckdaten: Die Open Beta startet am 8. Oktober für alle, und zwar um 9 Uhr morgens. Wer durch Vorbestellung, Game Pass Ultimate oder EA Play den früheren Early Access-Zugang bekommt, darf schon früher ran, und zwar am 6. Oktober, also morgen. Der Preload startet heute, am 5. Oktober.

5. Oktober: Preload startet um 9 Uhr

Preload startet um 9 Uhr 6. Oktober: Beta startet im Early Access um 9 Uhr

Beta startet im Early Access um 9 Uhr 8. Oktober: Open Beta startet für alle um 9 Uhr

Open Beta startet für alle um 9 Uhr 10. Oktober: Ende der Open Beta, auch um 9 Uhr

Um an der Beta teilnehmen zu können, benötigt ihr übrigens nun doch PS Plus oder Xbox Live Gold:

Wie kann ich früher spielen? Wer den Early Access nutzen und schon morgen die Battlefield 2042-Beta spielen will, hat verschiedene Möglichkeiten. Sie kosten aber alle mehr oder weniger Geld. Wer allerdings sowieso schon ein Game Pass Ultimate- oder EA Play-Abo hat, dürfte sich freuen.

Vorbestellung: Wer die Katze im Sack kaufen will und Battlefield 2042 vorbestellt, bekommt damit auch früher Zugang zur Beta. Normalerweise solltet ihr eure Vorbestellung danach allerdings auch problemlos wieder stornieren können.

Wer die Katze im Sack kaufen will und Battlefield 2042 vorbestellt, bekommt damit auch früher Zugang zur Beta. Normalerweise solltet ihr eure Vorbestellung danach allerdings auch problemlos wieder stornieren können. Xbox Game Pass Ultimate: Wer die ultimative Game Pass-Version abonniert hat, erhält damit auch EA Play, und darin ist der frühere Zugang zur Battlefield 2042-Open Beta enthalten.

Wer die ultimative Game Pass-Version abonniert hat, erhält damit auch EA Play, und darin ist der frühere Zugang zur Battlefield 2042-Open Beta enthalten. EA Play: Wer das Spiele-Abo von Electronic Arts abonniert hat, darf früher die BF2042-Beta spielen. Ihr bekommt mit EA Play Pro übrigens auch früher Zugriff auf das Hauptspiel beim Launch.

Hier könnt ihr euch schon mal die Orbital-Map im Beta-Trailer ansehen, die auch in der Beta spielbar sein wird:

Das steckt in der Battlefield 2042-Open Beta

Die Beta bietet eine große Map und den klassischen Eroberungs- aka Conquest-Modus. Zusätzlich gibt es vier spielbare Spezialisten und einige Freischaltungen, die ihr normalerweise erst freispielen müsstet. Fortschritte aus der Beta werden übrigens nicht ins fertige Spiel übernommen.

Die Orbital-Map für bis zu 128 Spieler*innen. Auf PS4 und Xbox One nur für 64 Personen.

für bis zu 128 Spieler*innen. Auf PS4 und Xbox One nur für 64 Personen. Conquest: Es wird in der BF-Beta nur einen Spielmodus geben, und zwar Eroberung beziehungsweise Conquest.

Es wird in der BF-Beta nur einen Spielmodus geben, und zwar Eroberung beziehungsweise Conquest. Crossplay gibt es auch in der Beta, allerdings nur zwischen PS5, Xbox Series S/X und dem PC. PS4- und Xbox One-Nutzer*innen können zwar ebenfalls miteinander spielen, aufgrund der kleineren Lobbys aber nicht mit Menschen auf PS5 und Xbox Series S/X.

gibt es auch in der Beta, allerdings nur zwischen PS5, Xbox Series S/X und dem PC. PS4- und Xbox One-Nutzer*innen können zwar ebenfalls miteinander spielen, aufgrund der kleineren Lobbys aber nicht mit Menschen auf PS5 und Xbox Series S/X. 4 Spezialisten: In der Open Beta von Battlefield 2042 können wir als die Specialists Casper, Boris, Falck oder Mackay spielen.

In der Open Beta von Battlefield 2042 soll auch bereits das Anti-Cheat-System zum Einsatz kommen, das im fertigen Spiel seinen Dienst tun wird. Dementsprechend dürfte es auch in Lobbys mit PC-Spieler*innen hoffentlich keine großen Probleme mit Cheatern geben. Battlefield 2042 soll am 19. November 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC erscheinen.

Freut ihr euch auf die Beta? Was erhofft ihr euch davon, was befürchtet ihr?