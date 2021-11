Battlefield 2042: Wann kommt unser Test zum DICE-Shooter?

Am 19. November erscheint mit Battlefield 2042 der neue Shooter von DICE. Dank Early Access-Zugang können viele sogar schon ab dem 12. November auf das Schlachtfeld stürmen, dass dieses Mal komplett auf Multiplayer ausgelegt ist.

Bei einem dreitägigen Review-Event konnten wir bereits einen genaueren Blick auf All-Out Warfare, Hazard Zone und Portal werfen. Eine Wertung zu Battlefield 2042 für die PlayStation und Xbox wird es von uns aber dennoch erst später geben, aus einfachen Gründen:

Das Review-Event fand ausschließlich auf dem PC statt und gibt uns somit keine Auskunft über die Qualität auf PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S.

Für eine finale Wertung wollen wir die realen Bedingungen (Serverlast, Patches etc.) abwarten. Die Early Access-Phase als auch das Event bieten hier keine oder nur bedingt Erfahrungen, die für das finale Spiel aussagekräftig sind.

So sieht unsere Test-Planung für Battlefield 2042 aus

Damit wir euch guten Gewissens trotzdem eine zeitnahe Einschätzung zum Shooter geben können, werden wir unseren Test zu Battlefield 2042 staffeln.

Einschätzung mit Wertungstendenz: Ende nächster Woche, vermutlich zum finalen Release am 19. November , werden wir basierend auf der Early Access-Phase unsere Einschätzungen samt Stärken und Schwächen sowie eine Wertungstendenz veröffentlichen.

In der Wochenmitte darauf, nachdem wir das Spiel auch einige Tage unter realen Bedingungen spielen konnten, werden wir den Test dann mit unserer finalen Wertung ergänzen und gegebenenfalls einige Punkte anpassen oder erweitern.

Bis zu unserem finalen Test könnt ihr euch aber bereits durch unsere Previews einen Eindruck vom Spiel machen:

Battlefield 2042 erscheint am 19. November 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Der Prelaod ist bereits möglich. Der Early Access-Zugang am 12. November gilt für alle, die ein EA Play-Abo (auch im Game Pass Ultimate enthalten) besitzen oder die Gold bzw. Ultimate Edition vorbestellt haben.