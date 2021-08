Battlefield 2042 steht in den Startlöchern und konnte am Wochenende in einer Alpha ausprobiert werden. Das heißt: Einige ausgewählte Influencer und Profis durften an einem Technik-Test teilnehmen und den neuen Shooter anspielen. Dabei soll wohl vor allem die Xbox Series X eine technisch sehr gute Figur abgegeben haben, sogar besser als der PC. Die PS5 hatte aber anscheinend schwerwiegendere Probleme, weswegen der Test dort kurz vor Beginn sogar komplett abgesagt werden musste.

Battlefield 2042 läuft auf Xbox Series X angeblich sogar besser als am PC

Erfolgreicher Techniktest: Am Wochenende konnte viele Insider, Profis und andere Auserwählte schon mal ausprobieren, wie gut eine frühe Version von Battlefield 2042 läuft. Zumindest, wenn sie zur Alpha beziehungsweise dem Technik-Test eingeladen worden waren.

Anscheinend lief die frühe Version weitestgehend gut, vor allem aber auf der Xbox Series X. Angeblich soll die Xbox-Version sogar "smoother" als die PC-Fassung laufen. Das berichtet zumindest der normalerweise sehr verlässliche, gut vernetzte und meist noch besser informierte Journalist und Insider Tom Henderson. Dabei beruft er sich auf nicht näher spezifizierte Berichte von anderen.

Dabei bleibt allerdings noch unklar, welche Xbox-Version damit genau gemeint sein soll. Immerhin erscheint Battlefield 2042 auf zwei Xbox-Konsolengenerationen, die jeweils einige sehr unterschiedliche Geräte umfassen. Ob die Xbox One-Version genauso flüssig und gut läuft wie die Xbox Series S- oder gar Xbox Series X-Version, wissen wir nicht. Auch die PC-Erfahrung kann natürlich stark variieren, je nachdem, was in dem PC drin steckt.

Technik-Test für PS5 musste kurz vor Beginn komplett abgesagt werden

Keine erfolgreiche PS5-Alpha: Ursprünglich sollte der technische Test auch auf der PS5 stattfinden, aber dazu ist es dann gar nicht erst gekommen. Die Builds seien bereits im Vorfeld im Hintergrund getestet worden, um die Crossplay-Alpha am Wochenende zu ermöglichen.

Dabei wurde offenbar direkt ein "kritischer Fehler" bei dem eingereichten PS5-Build entdeckt. Darum wurde die Alpha-Testphase für diejenigen mit einer PS5 noch vor Beginn abgesagt. Das berichtet jedenfalls der Lead Community Manager auf Twitter:

Im Rahmen dieser Alpha wurden also bereits die ersten technischen Schwierigkeiten entdeckt und können behoben werden. Genau dafür ist so ein Test schließlich da. Wer das Battlefield 2042-Gameplay ausprobieren will, bekommt spätestens im September bei der Open Beta die Gelegenheit dazu.

