Battlefield 5 - „Besondere Überraschung“ soll Verkaufszahlen nach dem Launch verbessern

Battlefield 5 erscheint schon am 19. Oktober 2018 für die Xbox One und PS4. Laut Analysten bleiben die Zahlen der Vorbestellungen jedoch gerade im Vergleich zu zeitgleich erscheinenden Spielen wie Call of Duty: Black Ops 4 und Red Dead Redemption 2 zurück. Und nicht nur das: Sie sollen sogar unter den intern berechneten Werten liegen.

Damit die Zahlen spätestens nach dem Launch nach oben schießen, plant Publisher EA, eine Reihe Inhalte erst später zur Verfügung zu stellen, um neue Spieler anzulocken. Beispiele dafür wären der Battle Royale-Modus sowie Fahrzeuganpassungen, die am Releasetag noch nicht verfügbar sein werden, sowie verstärkter Support nach dem Launch.

Der nachgezogene Battle Royale-Modus könnte auch taktisch verzögert worden sein. Immerhin kommt Call of Duty: Black Ops 4 ebenfalls mit einer Battle Royale-Version um die Ecke. Veröffentlicht EA seinen Modus erst später, könnte er genau zu dem Zeitpunkt erscheinen, wenn die Spieler in Call of Duty bereits alles gesehen haben.

Kostenloses Addon nach dem Launch?

Außerdem arbeite das Team laut einem Artikel von Venture Beat an einer "ganz besonderen Überraschung", die vor allem Langzeitfans der Serie erfreuen dürfte. Was das genau ist, haben sie noch nicht verraten, der Artikel mutmaßt jedoch, dass es sich dabei um ein kostenloses Addon handeln könnte.

In den Foren sind die Meinungen geteilt. Hier lässt sich nicht herauslesen, mit welcher Überraschung EA auch Battlefield-Muffel wieder vor die Konsole bekommen könnte. Die Wünsche reichen von der Rückkehr des Rush-Modus aus Bad Company bis zu möglichen, bis jetzt noch geheim gehaltenen Fraktionen.

Was würdet ihr euch als Bonus-Inhalt wünschen?