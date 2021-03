Battlefield 6: Die Alpha könnte schon im Frühling starten

Es gibt noch kaum Informationen, und trotzdem könnten wir bald Battlefield 6 spielen. Wie EA in einem Blog-Post bekannt gab, soll die Alpha zum nächsten Teil der Shooter-Reihe früher als bei allen anderen Ablegern geplant sein. Bis zur offiziellen Präsentation von Battlefield 6 scheint es auch nicht mehr weit zu sein, denn DICE arbeitet bereits am ersten Trailer.

Zocken wir Battlefield 6 schon in wenigen Wochen?

Corona wirbelt alles durcheinander: Die Alpha zu Battlefield 5 startete im Juni, direkt nachdem das Spiel auf der E3 gezeigt wurde. In diesem Jahr wird es jedoch keine (klassische) E3 geben. Auch wenn die Messe digital abgehalten werden sollte, gehen viele Publisher vermutlich ihren eigenen Weg.

Es ist also gut möglich, dass EA den ersten Trailer zu Battlefield 6 schon im April oder Mai zeigt und anschließend die Alpha-Phase einläutet.

Das können wir erwarten: In dem Post wird erneut betont, dass das Gameplay "einen nie dagewesenen Maßstab" haben wird. Damit könnten Matches mit bis zu 128 Spieler*innen gemeint sein. Zudem soll "die Technologie der Next-Gen-Konsolen voll ausgenutzt werden". EA scheint mit Battlefield 6 wieder angreifen zu wollen:

"Wir haben mit unserem nächsten Battlefield ein wirklich fantastisches Jahr vor uns, deshalb bedanken wir uns bei allen Beteiligten, dass sie mit ihrer Energie und Leidenschaft gemeinsam etwas Besonderes erschaffen haben. Wir haben vor Kurzem die erste Version des ersten Trailers zu Battlefield gesehen und er wird zu einem wirklich tollen ersten Eindruck dieses bahnbrechenden Spiels. Ich denke, die Fans werden es lieben."

Weitere interessante Artikel zu Battlefield 6:

Wann erscheint Battlefield 6?

Diverse Quellen berichten übereinstimmend, dass Battlefield 6 noch in diesem Jahr kommen soll. Das bestätigte EA gegenüber Investoren. Da nun auch die Entwickler von Criterion mit an dem Shooter werkeln (und das nächste Need for Speed dafür intern auf 2022 verschoben haben), kann es durchaus sein, dass Battlefield 6 schon im kommenden Herbst fertig ist. Am wahrscheinlichsten ist ein Release im Oktober oder November.

Battlefield 6 wird Cross-Gen und erscheint für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC.

Freut ihr euch schon auf Battlefield 6?