The Witcher: Henry Cavil oder Liam Hemsworth? Wer ist für euch der bessere Hexer?

Nach Staffel 3 verließ Henry Cavill die Witcher-Serie. Der neue Geralt wird nun von Liam Hemsworth gespielt. Aber wer von beiden ist euch lieber?

Annika Bavendiek
16.11.2025 | 10:23 Uhr

Liam Hemsworth (links) ersetzt ab Staffel 4 Henry Cavill (rechts) als Geralt. (Bild: Netflix) Liam Hemsworth (links) ersetzt ab Staffel 4 Henry Cavill (rechts) als Geralt. (Bild: Netflix)

In den ersten drei The Witcher-Staffeln hat Henry Cavill dem Hauptcharakter Geralt von Riva Leben eingehaucht. Mit Staffel 4 übernimmt nun Liam Hemsworth die Rolle des Hexers.

Grund für den Wechsel waren angeblich kreative Differenzen zwischen Cavill und den Macher*innen der Serie. Der frühere Superman-Darsteller soll als Fan der Romane verstärkt unzufrieden damit gewesen sein, wie die Serie von der Vorlage abweicht, weshalb er die Rolle schließlich aufgab.

Für uns Zuschauer bedeutete ein neuer Geralt aber nicht nur eine optische Veränderung der Hauptfigur. Auch sein Charakter hat sich gewandelt. Der neue Hexer ist emotionaler und gewitzter, während der alte Geralt eher zynisch und mürrisch mit wenig Worten unterwegs war. Doch welche dieser zwei Geralt-Versionen , mit euch lieber?

Video starten 2:15 The Witcher: In drei Wochen feiert Liam Hemsworth sein Debüt als Geralt auf Netflix - Im neuen Trailer zu Staffel 4 gibt er seine Kampfkünste zum Besten

Wichtig: Wir wollen noch einmal darauf hinweisen, dass es nicht den einen wahren Geralt gibt, sondern beide ihre Daseinsberechtigung haben. Die Serie ist wie die Spielereihe eine Adaption, die kreativen Freiheiten unterliegt. Hier der persönliche Geschmack also eine entscheidende Rolle.

Mit der Umfrage wollen wir aber nicht nur wissen, ob der Geralt von Henry Cavill oder Liam Hemsworth euch besser gefällt, sondern auch, warum das so ist. Mögt ihr vielleicht einfach einen der beiden Schauspieler lieber? Trifft einer der beiden den Look des Hexers einfach besser? Oder liegt es eher am Writing des Charakters, also wie die Macher ihn durch Dialoge, Eigenschaften und Handlungen definieren?

Wie mögt ihr euren Hexer lieber? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Eventuell bevorzugt ihr ja sogar das Aussehen des einen, aber die Art und Weise des anderen?

The Witcher: Netflix hat klammheimlich ein Prequel zu Staffel 4 veröffentlicht und es führt einen viel brutaleren Hexer als Geralt ein
von David Molke
The Witcher: Netflix hat klammheimlich ein Prequel zu Staffel 4 veröffentlicht und es führt einen viel brutaleren Hexer als Geralt ein

Mehr zur Witcher-Serie auf Netflix, aber auch den kommenden Teil der Spielereihe, lest ihr in den hier oben verlinkten Artikeln. Darunter findet ihr auch noch eine weitere Umfrage zur Live-Action-Serie, bei der ihr ebenfalls gerne mit abstimmen könnt.

Danke fürs Mitmachen!

zu den Kommentaren (2)
