Battlefield 6-Insider verrät möglichen Termin für spielbare Alpha-Version

Battlefield-Fans sehnen sich nach ersten offiziellen Informationen zu Battlefield 6. Doch leider müssen sie sich aktuell nur mit zahlreichen Gerüchten begnügen. Laut Branchen-Insider Tom Henderson, der bereits einige Gerüchte zu Battlefield 6 in die Welt gesetzt hat, können Spieler:innen mit einer Alpha-Phase im Sommer rechnen.

Alpha für Battlefield 6 startet bald

Wann soll die Alpha starten? Henderson rechnet damit, dass EA und DICE eine Alpha-Phase für Juli ansetzen. Er geht sogar davon aus, dass die Alpha direkt im Anschluss zum EA Play-Event starten könnte. Somit würde die Battlefield 6-Alpha am 22. Juli 2021 starten. Leider verriet Henderson nicht, für welche Plattformen die Alpha kommen wird.

Ist an dem Gerücht was dran? Tom Henderson ist mittlerweile bekannt dafür, Gerüchte zu Battlefield 6 in die Welt zu setzen. So soll er den Reveal-Trailer bereits gesehen haben und gab erste Informationen dazu preis.

In der Vergangenheit zeigt sich, dass Henderson mit seinen Leaks oft richtig lag. So verriet er beispielsweise den Namen und das Setting zu Call of Duty: Modern Warfare sowie den Releasetermin von CoD Warzone.

Allerdings lag Henderson auch schon falsch. So prophezeite er, dass Battlefield 6 am 7. Mai 2021 enthüllt werden soll. Deshalb sollten wir wie immer die Gerüchte mit Vorsicht genießen und abwarten, wann EA erstes Material zu Battlefield 6 zeigen wird.

Battlefield 6 für aktuelle und alte Konsolengeneration

Battlefield 6 soll sowohl für PS4 und Xbox One als auch für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen. Erste geleakte Bilder des vermeintlichen Reveal-Trailers zeigen eine Insel voller Raketen, Flugzeugen und Naturkatstrophen. Der offizielle Titel zu Battlefield 6 ist bislang unklar.

Weitere Informationen zu Battlefield 6 findet ihr auf GamePro:

Wann erscheint Battlefield 6?

Der Ego-Shooter Battlefield 6 soll noch in diesem Jahr erscheinen, voraussichtlich im vierten Quartal von 2021. Mit einem genauen Erscheinungstermin hält sich EA bislang zurück. Auf Twitter kündigte EA bereits an, dass es erste Informationen zu Battlefield 6 im Juni geben könnte.

Habt ihr Interesse an der Alpha zu Battlefield 6?