Battlefield 6: Weitere Leaks zeigen Szenen aus dem Trailer und vermeintliches Gameplay

Vermutlich können sich DICE und EA die offizielle Vorstellung von Battlefield 6 bald sparen. Nachdem bereits Zeichnung, Bilder und eine Audio-Spur des Reveal-Trailers zu Battlefield 6 an die Öffentlichkeit kamen, sehen wir jetzt sogar ganze Szenen. Die Verantwortlichen schaffen es offensichtlich nicht, das Leck zu stopfen.

Battlefield 6: Trailer und Gameplay

Alle Quellen stammen von Imgur. Die Authentizität lässt sich nicht mit Sicherheit bestätigen, aber das Material ist im Stile des Trailers gehalten und deckt sich teilweise mit den bereits bekannten Screenshots und Zeichnungen.

Leak 1 - noch mehr Screenshots

Zunächst einmal haben wir eine Reihe von Screenshots. Die Liste beinhaltet Bilder, die wir bereits aus der vergangenen Woche kennen. Einige der Screenshots sind jedoch neu und scheinen noch mehr aus dem Trailer preiszugeben. Der schwarze Balken über den Bildern könnte ein Wasserzeichen verdecken.

Leak 2 - Szenen aus dem Trailer

Der zweite vermeintliche Leak zeigt bewegte Bilder aus dem Trailer. Leider sind auch diese mit dem schwarzen Balken versehen. Ein interessantes Detail: Am Ende der Sequenz erscheint als Titel lediglich Battlefield. Entweder behandelt EA den Ableger also als eine Art Reboot oder der Trailer geht eigentlich noch weiter und zeigt uns am Ende eine Nummer oder einen Untertitel.

Leak 3 - Gameplay

Die letzten Infos sind ein wenig schwieriger einzuordnen. Es handelt sich um eine Art Collage, die Szenen aus mehreren Spielen beinhaltet. Laut VG247 handelt es sich dabei um ältere Battlefield-Teile, Unreal Engine Tech-Demos und einen Shooter namens World War 3.

Die ersten sechs Sekunden scheinen aber tatsächlich Gameplay aus Battlefield 6 zu zeigen. Sollte das zutreffen, werden wir unseren Kopf unabhängig von der Waffe bewegen können. Bei den letzten 13 Sekunden sehen wir vermutlich erneut BF6 und den schon bekannten Roboter-Hund EDOG273.

Wann erscheint Battlefield 6? Da der Shooter in den kommenden Tagen offiziell vorgestellt wird, ist ein Release noch in diesem Jahr absolut wahrscheinlich. Angeblich ist das Spiel schon fertig, und die Entwickler arbeiten nur noch am Feintuning. Wir rechnen damit, dass EA Battlefield 6 für Oktober oder November 2021 ankündigen wird.

Weitere Artikel zu Battlefield 6:

Kommt Battlefield 6 in den Game Pass?

Dass Battlefield 6 irgendwann auch in den Game Pass kommt, ist beinahe sicher. Immerhin ist EA Play inzwischen Teil des Abo-Service. Laut Gerüchten wird der First-Person-Shooter aber schon zum Release im Game Pass erscheinen.

Das wäre natürlich eine starke Nummer und eine klare Ansage von Microsoft an die Konkurrenz. Ob dieser vermeintliche Leak zutrifft, erfahren wir im Juni, wenn Battlefield 6 (vermutlich auf der E3) offiziell präsentiert wird.

Freut ihr euch schon auf Battlefield 6?