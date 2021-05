Wir wissen jetzt, wann Battlefield 6 endlich enthüllt wird

Die Leaks rund um Battlefield 6 wurden mit der Zeit immer abstruser. Doch endlich wissen wir einen ungefähren Zeitraum, in dem der Ego-Shooter enthüllt wird. Auf dem offiziellen Twitter-Account hinterließen die Verantwortlichen eine kryptische Botschaft, die eindeutiger nicht hätte sein können.

Enthüllung von Battlefield 6 schon "bald"

Wann wird Battlefield 6 enthüllt? Der Tweet enthält lediglich den Satz "Was reimt sich auf Bald?" und die Worte "Juni" und "Boom" - zugegeben, auf Englisch klingt es besser. Doch damit ist klar, dass Fans im Juni den allerersten Trailer zu Battlefield 6 erwarten dürfen:

Link zum Twitter-Inhalt

Was hat es mit "Soon" auf sich? Das englische Wort für "Bald" wird vom Entwicklerteam sehr häufig benutzt, wenn es um baldige Ankündigungen rund um Battlefield geht. So kursieren einige Memes zur "baldigen" Ankündigung von Battlefield 6 und das Entwicklerteam hat es sich nicht nehmen lassen, das Wort "Soon" scherzhaft markenrechtlich zu schützen:

Link zum Twitter-Inhalt

Enthüllung während EA Play

Ein prominenter Leaker gibt einen weiteren Hinweis auf die Enthüllung von Battlefield 6. Der Twitter-User BattlefieldGI verrät, dass wir uns auf eine Enthüllung von Battlefield 6 im Rahmen der EA Play 2021-Präsentation erwarten können. Das Gerücht könnte sich tatsächlich bewahrheiten, denn schon im Juni 2020 wurden in der EA Play-Präsentation einige Spieleneuheiten angekündigt.

Link zum Twitter-Inhalt

Was werden wir im Trailer zu sehen bekommen? Falls sich die jüngsten Gerüchte bewahrheiten, so werden wir einen Blick auf eine Insel bekommen, auf der Raketen stationiert sind und Tornados toben. Außerdem könnte es riesige Luftkämpfe zu sehen geben, denn insgesamt sollen 128 Spieler:innen gleichzeitig auf das Schlachtfeld ziehen können.

Alle Gerüchte rund um den Battlefield 6-Enthüllungstrailer findet ihr in der GamePro-Übersicht:

Battlefield 6 nur für PS5 und Xbox Series X/S

Laut diverser inoffizieller Berichte soll Battlefield 6 gar nicht mehr für PS4 und Xbox One, sondern nur noch für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen. Da nicht jeder Interessent bislang an eine PS5 oder Xbox Series X/S gelangen konnte, soll der Ego-Shooter zusätzlich im Xbox Game Pass erscheinen. Wie wahrscheinlich das ist, werden wir wohl erst im Juni erfahren.

Freut ihr euch auf die Enthüllung von Battlefield 6?