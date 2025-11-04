Battlefield 6-Squad ist in RedSec das letzte Team auf der Map und kann trotzdem nicht gewinnen - weil Spieler unter die Map glitchen

RedSec ist der neue Battle-Royale-Modus von Battlefield 6.

Zusammen mit der ersten Season von Battlefield 6 ist in der vergangenen Woche auch der neue Battle-Royale-Shooter RedSec an den Start gegangen. In diesem gibt es offenbar einen fiesen Bug, der es für manche unmöglich macht, zu gewinnen.

RedSec-Squads glitchen unter die Map

Battlefield 6 ist am 10. Oktober 2025 mit viel Rückenwind auf PS5, Xbox Series X/S und PC gestartet. Für viele Spieler*innen ist der Shooter auch das erhoffte Serien-Comeback, das nach Battlefield 2042 überfällig war. Mittlerweile häuft sich aber auch Kritik.

23:40 18 Tage nach Release hat Battlefield 6 mehr Ärger als es braucht!

Autoplay

So kommt die neue Map der ersten Season in Teilen der Community gar nicht gut an. Da gleichzeitig komplett kostenlos eine riesige und gut gestaltete Battle-Royale-Map gibt, fühlen einige, die den Shooter zum Vollpreis gekauft haben, sich vor den Kopf gestoßen.

Doch auch in RedSec selbst läuft nicht alles optimal, wie etwa ein aktueller Reddit-Post des Users "elbruzone" zeigt. In dem Clip ist nämlich das Ende einer ziemlich frustrierenden Runde zu sehen.

Der User und sein Team scheinen nämlich das letzte überlebende Squad zu sein. Der Feuerring ist schon auf wenige Meter zusammengeschrumpft, ein anderes Team ist nirgendwo zu sehen und trotzdem endet die Partie einfach nicht.

Nach einiger Zeit wird der Ring so klein, dass der User und sein Squad darin umkommen. Die Runde endet und sie bekommen angezeigt, dass sie einen glorreichen zweiten Platz errungen haben.

Den Post mit dem Video findet ihr hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Was ist da passiert? In den Kommentaren gibt es schnell eine Antwort auf diese Frage. Offenbar ist es möglich, unter die Map zu fallen und so dem Feuerring zu entgehen. Wer dort lange genug ausharrt, gewinnt die Runde quasi garantiert.

Tatsächlich kann das aus Versehen passieren, es gibt aber online auch Tipps, wie man solche Glitches absichtlich provozieren und so ganz nebenbei vielen anderen Spieler*innen den Spaß versauen kann.

Solche Fehler sind ärgerlich, aber bei Weitem keine Seltenheit. Viele Open-World-Spiele haben damit zu kämpfen. Dass EA hier keine "Out-of-Map"-Zone unterhalb der Karte eingebaut hat, ist daher eigentlich unverständlich.

Wie gefällt euch RedSec bisher? Habt ihr auch schon mit Cheatern oder Bugs zu tun gehabt?