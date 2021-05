Battlefield 6: Screenshot-Leaks aus Reveal-Trailer zeigen Stürme, Helikopter und Raketen

EA hält die Katze rund um Battlefield 6 noch im Sack, doch erste Leaks verraten bereits, was mit dem neusten Teil der Shooter-Reihe auf die Spielerschaft zukommen könnte. Twitter-User Sian92984059 scheint einer der Glücklichen zu sein, die bereits vorab den Reveal-Trailer zu Gesicht bekamen und teilt vermeintliche Screenshots aus dem Trailer in den sozialen Medien.

Helikopter-Schar im Himmel

Was zeigen die Screenshots? Insgesamt gibt es zwei Screenshots zu sehen. Auf dem ersten Bild ist eine Insel zu sehen, die neben einer grünen Landschaft moderne Hochhäuser und ein kleines Dorf am Inselrand beheimatet. Im Himmel sind zahlreiche Helikopter zu sehen, die sich vor einer gewaltigen Sturmfront im Hintergrund in Acht nehmen müssen.

Das zweite Bild zeigt die Sicht eines der Helikopterschützen aus seinem Cockpit. Neben einer Minimap und einem Waffenrad ist eine Rakete im Hintergrund zu sehen, auf die ein gewaltiger Tornado zurollt. Außerdem scheint ein anderes Flugobjekt am oberen linken Bildschirmrand anvisiert zu sein.

Sind die Bilder echt? Laut User Sian hat er die Bilder bereits in einer besseren und schärferen Qualität hochgeladen, doch die Bilder sind immer noch in einer schlechten Bildqualität hochgeladen worden. Dies spricht dafür, dass Sian vermutlich Screenshots des Reveal-Trailers während einer digitalen Präsentation geknipst hat.

Außerdem bestätigt ein weiterer, glaubhafter Leaker namens Tom Henderson, dass die Bilder echt sind. In einem vergangenen Leak zeigte Henderson bereits Zeichnungen aus dem Reveal-Trailer, die sich grob mit den gezeigten Screenshots decken.

Riesige Schlachtfelder mit Naturkatastrophen

Was bedeutet das für Battlefield 6? Sollten die Leaks wirklich aus dem finalen Speil stammen, so müssen sich Spieler:innen nicht nur mit den Kämpfen, sondern auch mit den Naturgewalten herumschlagen. So könnten Stürme in bestimmten Abständen über das Schaltfeld toben und den Ausgang der Schlacht durcheinanderbringen.

Der Screenshot aus der Sicht des Cockpits und die vielen Hubschrauber könnten darauf hindeuten, dass der Fokus in Battlefield 6 ebenso auf den Kämpfen in der Luft liegen wird. In bisherigen Battlefield-Teilen gab es noch nie so viele Flugobjekte gleichzeitig im Himmel, weshalb die Luftkämpfe eine verstärkte Rolle spielen könnten.

Die riesige Schar an Helikoptern deutete Henderson außerdem als ersten Eindruck für die riesigen Schlachtfelder an. So soll es Modi geben, in denen sich bis zu 128 Spieler:innen ins Kampfgetümmel stürzen können.

Was wir bislang zu Battlefield 6 wissen, könnt ihr in den folgenden GamePro-Artikeln nachlesen:

Battlefield 6 soll bald enthüllt werden

Doch alle bisherigen Gerüchte sollten mit Vorsicht genossen werden, denn bislang hat EA immer noch keine offiziellen Details zu Battlefield 6 enthüllt. Insidern zufolge soll der Weltkriegs-Shooter am 7. Mai 2021 enthüllt werden. Der Release soll noch 2021 stattfinden und könnte nicht mehr für PS4 und Xbox One, sondern nur noch für PS5 und Xbox Series X/S erfolgen.

Freut ihr euch nach diesen Bildern auf die bevorstehende Enthüllung?