Battlefield 6-Fans können sich auf das Comeback einer beliebten Map freuen - "soll die bislang größte Karte werden"

Ein neuer Heli soll schon in Season 2 kommen, der beliebte Map-Klassiker aus Battlefield 4 erst in einer späteren.

Battlefield 6 befindet sich derzeit in der letzten Phase der ersten Content-Season. Der Start von Season 2 wurde auf den 17. Februar verschoben, um noch Feinschliff an den neuen Inhalten vorzunehmen.

Jetzt haben sich die Battlefield Studios mit einem weiteren Community-Update gemeldet. Und darin angekündigt, dass in der nächsten Battlefield Labs-Session die neue Contaminated-Karte ausführlich getestet wird.

Im Fokus stehen dabei unter anderem die Platzierungen von Deckungen sowie das Verhältnis von Fahrzeug- und Infanteriekämpfen. Das soll möglichst gut ausbalanciert werden. Außerdem werden weitere Elemente wie der neue Little Bird-Heli ausprobiert.

Golmud Railway kommt zurück – allerdings nicht in Season 2

Wesentlich interessanter ist allerdings das, was die Battlefield Studios für die Zukunft des Spiels anteasen. Denn dabei wird konkret das Comeback einer bei Fans äußerst beliebten Karte erwähnt.

Es handelt sich um die Golmud Railway-Map, die ihren ersten Auftritt in Battlefield 4 hatte. Die weitläufige Map ist in einer Gebirgslandschaft in China angesiedelt und mit Bahngleisen durchzogen.

Highlight der Karte ist ein fahrender Zug, welcher gleichzeitig auch ein mobiler Flaggenpunkt ist. Die zusätzliche Dynamik, die dadurch in die Partien kommt, ist einer der Gründe, warum die Map bei vielen Fans so hoch im Kurs steht.

Golmud Railway ist eine der beliebtesten Battlefield 4-Maps. (Bildquelle: BF-Games.net)

Für das Battlefield 6-Comeback soll die Map "komplett neu erschaffen und nicht einfach nur portiert werden". Ziel sei es, das zu bewahren, was die Karte so unvergesslich gemacht hat. Gleichzeitig soll sie aber an die Battlefield 6-Systeme angepasst werden.

Außerdem ist der Plan, dass Golmud Railway "die bislang größtes Battlefield 6-Karte" wird. Das dürfte die Community freuen, schließlich wurden seit dem Release des Spiels mehr ausladende Karten gefordert.

Bis zum Release der Karte wird es allerdings noch etwas dauern, denn in Season 2 wird Golmud Railway noch nicht auftauchen. Im Community Update ist von einer "zukünftigen Season" die Rede, im besten Fall also in Season 3.

Battlefield 6 ist seit Oktober 2025 für die PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich. Sowohl Fans als auch Kritiker*innen bescheinigten dem Titel die Rückkehr zu alten und geliebten Battlefield-Tugenden, was den Titel nach dem enttäuschenden Battlefield 2042 wieder zu einem starken Serienteil macht.

Freut ihr euch auf Golmud Railway? Und welche anderen Maps sollen eurer Meinung nach in zukünftigen Battlefield 6-Season ein Comeback feiern?