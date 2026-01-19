Baumeister zeigt den beeindruckendsten LEGO-Godzilla, den wir je gesehen haben - und er leuchtet

Das Wort "perfekt" sollte natürlich nicht leichtfertig benutzt werden, aber auf diesen Godzilla aus LEGO trifft es nun einmal einfach zu. Der sieht nämlich wirklich extrem beeindruckend aus und wurde kürzlich auf einer LEGO-Convention der Öffentlichkeit präsentiert. Sogar mit Beleuchtung!
LEGO-Baumeister präsentiert genialen Godzilla
Wir haben über den LEGO-Fan, Baumeister und Reddit-User Jayfa schon einmal hier auf GamePro berichtet. Dieser Mensch hat es nämlich wirklich einfach drauf, wenn es darum geht, coole Figuren zusammenzubasteln. Dabei spielt es gar keine Rolle, ob es um bekannte Charaktere wie die aus Prinzessin Mononoke oder Eigenkreationen geht.
Was JayFa aus ein paar grauen LEGO-Steinen zaubert, ist wirklich einfach genial. Ein Großteil der Kreativität besteht natürlich darin, erst einmal die passenden Steine zu finden, die es bereits gibt, um damit dann den erwünschten Look hinzubekommen.
Das lässt sich am Godzilla-Beispiel besonders gut an kleinen, aber feinen Details wie der Gesichts- und Augenpartie des Monsters, den Rücken-Zacken oder den Fingerkrallen sowie natürlich an dem Energie-Blast erkennen. Man muss erst einmal drauf kommen, das so zu machen. Und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen:
Link zum Reddit-Inhalt
Besonderes Augenmerk verdient natürlich auch die Tatsache, dass dieser LEGO-Godzilla hier auch noch leuchtet. Wer die letzten paar Godzilla-Filme im Kino gesehen hat, wird sich mit einem wohligen Schauer daran erinnern, wie der König der Monster langsam seinen alles vernichtenden Atem auflädt.
Das kommt durch die Beleuchtung dieses MOC (My Own Creation im LEGO-Jargon) natürlich sehr gut zur Geltung. Dazu trägt aber selbstverständlich auch der Energiestrahl selbst bei. Der war auf früheren Bildern dieses Builds übrigens noch nicht so lang und wurde jetzt noch mit dem Aufprall-Ende perfektioniert.
Auf derselben Convention hat Jayfa übrigens auch seine nicht weniger beeindruckenden Drachen-Builds zum Jahr des Drachen präsentiert, die wir euch natürlich auch nicht vorenthalten wollen:
Link zum Reddit-Inhalt
In den Kommentaren überschlägt sich die Community dann natürlich wieder ordentlich mit Lob für den LEGO-Baumeister. Der Energiestrahl wird als "next level" bezeichnet und eine Person entschuldigt sich schon einmal präventiv dafür, dieses Design schamlos für all ihre Dragon Ball-Figuren zu klauen. Ein anderer Mensch befürchtet, dass das offizielle LEGO-Set daneben nun nur noch furchtbar aussehen kann.
Wie findet ihr die Kreationen dieses LEGO-Baumeisters? Welchen Drachen mögt ihr am liebsten?
