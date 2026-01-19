Baumeister zeigt den beeindruckendsten LEGO-Godzilla, den wir je gesehen haben - und er leuchtet

Manche Leute zaubern mit simplen LEGO-Steinen einfach Unglaubliches. Wie zum Beispiel diesen leuchtenden Godzilla hier zum Beispiel, der bei der Brickvention 2026 in Melbourne präsentiert wurde.

David Molke
19.01.2026 | 19:05 Uhr

Dieser Godzilla aus LEGO sieht mit Beleuchtung sogar noch besser aus (Bild: reddit.comuserJayfa). Dieser Godzilla aus LEGO sieht mit Beleuchtung sogar noch besser aus (Bild: reddit.com/user/Jayfa/).

Das Wort "perfekt" sollte natürlich nicht leichtfertig benutzt werden, aber auf diesen Godzilla aus LEGO trifft es nun einmal einfach zu. Der sieht nämlich wirklich extrem beeindruckend aus und wurde kürzlich auf einer LEGO-Convention der Öffentlichkeit präsentiert. Sogar mit Beleuchtung!

LEGO-Baumeister präsentiert genialen Godzilla

Wir haben über den LEGO-Fan, Baumeister und Reddit-User Jayfa schon einmal hier auf GamePro berichtet. Dieser Mensch hat es nämlich wirklich einfach drauf, wenn es darum geht, coole Figuren zusammenzubasteln. Dabei spielt es gar keine Rolle, ob es um bekannte Charaktere wie die aus Prinzessin Mononoke oder Eigenkreationen geht.

Video starten 1:22 Lego zeigt im Trailer die ersten Pokémon-Sets, die vor allem für erwachsene Fans sein sollen

Was JayFa aus ein paar grauen LEGO-Steinen zaubert, ist wirklich einfach genial. Ein Großteil der Kreativität besteht natürlich darin, erst einmal die passenden Steine zu finden, die es bereits gibt, um damit dann den erwünschten Look hinzubekommen.

Das lässt sich am Godzilla-Beispiel besonders gut an kleinen, aber feinen Details wie der Gesichts- und Augenpartie des Monsters, den Rücken-Zacken oder den Fingerkrallen sowie natürlich an dem Energie-Blast erkennen. Man muss erst einmal drauf kommen, das so zu machen. Und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Besonderes Augenmerk verdient natürlich auch die Tatsache, dass dieser LEGO-Godzilla hier auch noch leuchtet. Wer die letzten paar Godzilla-Filme im Kino gesehen hat, wird sich mit einem wohligen Schauer daran erinnern, wie der König der Monster langsam seinen alles vernichtenden Atem auflädt.

Das kommt durch die Beleuchtung dieses MOC (My Own Creation im LEGO-Jargon) natürlich sehr gut zur Geltung. Dazu trägt aber selbstverständlich auch der Energiestrahl selbst bei. Der war auf früheren Bildern dieses Builds übrigens noch nicht so lang und wurde jetzt noch mit dem Aufprall-Ende perfektioniert.

Auf derselben Convention hat Jayfa übrigens auch seine nicht weniger beeindruckenden Drachen-Builds zum Jahr des Drachen präsentiert, die wir euch natürlich auch nicht vorenthalten wollen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Noch mehr News rund um LEGO und ähnliche Phänomene findet ihr hier in diesen GamePro-Beiträgen:

Jellycat-Plushies: Die Sommer-Kollektion ist bereits geleakt und wir wollen die Hälfte davon am liebsten gleich haben
von Samara Summer
Pokémon TCG: Die schlechteste Glurak-Karte der Welt wurde für mehrere Hundert Euro verkauft und sie sieht so aus, als wäre sie ertrunken
von Linda Sprenger
LEGO-Fan baut geniale Tresortür mit raffiniertem Verriegelungsmechanismus - Community ist begeistert
von Tobias Veltin

In den Kommentaren überschlägt sich die Community dann natürlich wieder ordentlich mit Lob für den LEGO-Baumeister. Der Energiestrahl wird als "next level" bezeichnet und eine Person entschuldigt sich schon einmal präventiv dafür, dieses Design schamlos für all ihre Dragon Ball-Figuren zu klauen. Ein anderer Mensch befürchtet, dass das offizielle LEGO-Set daneben nun nur noch furchtbar aussehen kann.

Wie findet ihr die Kreationen dieses LEGO-Baumeisters? Welchen Drachen mögt ihr am liebsten?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
ARC Raiders-Spieler steckt alle Punkte in nutzlosen Skill - und walzt jetzt damit jede Drohne im Nahkampf nieder

vor 9 Minuten

ARC Raiders-Spieler steckt alle Punkte in "nutzlosen" Skill - und walzt jetzt damit jede Drohne im Nahkampf nieder
Baumeister zeigt den beeindruckendsten LEGO-Godzilla, den wir je gesehen haben - und er leuchtet

vor 19 Minuten

Baumeister zeigt den beeindruckendsten LEGO-Godzilla, den wir je gesehen haben - und er leuchtet
Explosion bei Rockstar: Feuerwehreinsatz bei GTA 6-Entwicker - das ist bekannt   4     3

vor einer Stunde

Explosion bei Rockstar: Feuerwehreinsatz bei GTA 6-Entwicker - das ist bekannt
Glückspilz entdeckt PC für 774 Euro, allein RAM und GPU sind aber schon mehr als 1000 Euro wert - Kauf jetzt, denk später nach!

vor einer Stunde

Glückspilz entdeckt PC für 774 Euro, allein RAM und GPU sind aber schon mehr als 1000 Euro wert - "Kauf jetzt, denk später nach!"
mehr anzeigen