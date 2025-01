Days Gone-Studio beruhigt Fans, nachdem Sony ihr neuestes Spiel einstampft: "Keine Sorge, wir machen auch weiterhin cooles Zeug"

Days Gone-Fans sollten sich eigentlich zumindest auf ein neues Multiplayer-Spiel des Studios freuen können, aber daraus wird nun nichts.

Das Days Gone-Entwicklerteam von Bend Studio hat aber auch einfach kein Glück. Nachdem Sony für eine Fortsetzung des Biker-Zombie-Spiels kein grünes Licht gab, soll das Studio stattdessen mehrere Jahre an einem Live-Service-Spiel gearbeitet haben – das passt schließlich auch zu Sonys großer GAAS-Offensive.

Nun wird aber auch daraus nichts. Vor einigen Tagen berichtete Bloomberg, dass Sony sowohl Bend Studios Projekt als auch ein bei Bluepoint geplantes God of War-Multiplayerspiel eingestellt hat. Ein Mitarbeiter von Bend Studio hat sich nun offiziell an die Fans gewandt und will sie beruhigen.

Community Manager von Bend Studio sagt: "Keine Sorge"

Darum geht's: 2022 kündigte Sony an, dass man in den nächsten vier Jahren gleich zehn Live-Service-Spiele veröffentlichen wolle. Auch Bend Studio verkündete wenige Monate später, dass man aktuell an einem Multiplayerspiel arbeite, vermutlich als Teil genau dieser Strategie.

Danach wurde es längere Zeit still um das Projekt, 2024 teaste das Studio dann aber ein wenig zum neuen Spiel an und ließ Fans auf einen baldigen Reveal hoffen. Sogar erste, angebliche Bilder des Projektes sind im Netz geleakt.

Wie wir nun aber wissen, wird aus all dem Nichts. Fans, die sich jetzt Sorgen machen, dass das gecancelte Spiel auch das Aus für das Studio bedeuten könnte, will aber zumindest der Community Manager von Bend Studio beruhigen.

In einem Beitrag auf X/Twitter wendet er sich an die Community und bedankt sich für den Support, teast aber auch gleichzeitig an, dass man sich neuen Projekten zuwenden will:

"Ich werde mich kurz fassen. Danke euch allen für die Liebe und den Support, besonders an alle, die uns kontaktiert haben. ♥️ P. S. Wir planen weiterhin, coolen Shit zu machen."

Auch ein*e Sprecher*in von Sony hatte gegenüber Bloomberg bestätigt, dass weder Bend Studio noch Bluepoint geschlossen werden und Sony mit beiden Studios zusammenarbeiten wolle, um ihre nächsten Projekte festzulegen.

Was genau Bend Studio als nächstes tun könnte, bleibt ein Mysterium. Einige treue Fans hoffen natürlich noch immer auf ein Days Gone 2, auch wenn das weiterhin unwahrscheinlich wirkt. Da Sony aber seine Live-Service-Strategie aktuell scheinbar überdenkt, lässt das ein wenig Hoffnung dafür offen, dass Bend Studio mit einem Pitch für eine Singleplayerspiel mehr Erfolg haben könnte.

2:16 Days Gone: Neuer Trailer zur PC-Version stimmt auf die Zombie-Endzeit ein

Wie genau es mit Sonys GAAS-Strategie weitergeht, ist aktuell ebenfalls ein großes Fragezeichen. Obwohl zuletzt Helldivers 2 ein großer Überraschungserfolg war, bleiben auch Tiefpunkte wie die Verschiebung von Bungies Marathon oder der Flop von Concord in Erinnerung.

Sony Präsident Hiroki Totoki hatte zuletzt in einem Finanzcall angemerkt, dass Sony aktuell noch lerne, wie sie am besten mit Live-Service-Spielen umgehen sollten. Mit Blick auf Concord hatte er etwa angemerkt, dass das Unternehmen viel früher mit interner Evaluation und Nutzertests hätte ansetzen sollen.

Wärt ihr neugierig auf das Multiplayerspiel von Bend Studio gewesen oder wollt ihr lieber einen neuen Singleplayertitel sehen?