Ihr erratet nie, was das bestbewertete PS5-Spiel auf Amazon ist!

Habt ihr euch schon mal gefragt, welches PS5-Spiel als das beste gilt? Ich habe eine lustige Antwort für euch.

Welches ist das beste PS5 Spiel aller Zeiten? GTA 6 kann's nicht sein, denn das ist ja noch lange nicht draußen. Natürlich könnten wir Metacritic dazu befragen. Fand ich zu langweilig. Daher habe ich mal versucht herauszufinden, was die Käufer auf Amazon am besten finden.

Die Antwort war ... nun ... überraschend. Und ich musste wirklich lachen. Die Erklärung zu diesem skurrilen Ergebnis gibt's dann am Ende.

EA FC25, Resident Evil, Elden Ring, God Of War & Clair Obscur ... sind es NICHT!

Am Anfang hatten ja einige bei der PS5 ein wenig das Problem, dass es an so richtigen Knaller-Spielen mangelte. Mittlerweile ist das Gegenteil der Fall, es gibt viel zu viele richtig gute Titel, die wirklich spielenswert sind. Die Zeit für alle hat so gut wie niemand. Und ja, das hier ist natürlich mit einem Schmunzeln zu genießen.

Ziehen wir das also mal von hinten auf: Diese PS5-Hits sind nicht die bestbewerteten laut Amazon-Algorithmus. Probiert es also mal nach dem Ausschlussprinzip: Kommt ihr auf die heilige #1?

Diese Spiele sind es nicht:

3:11 Starfield PS5 Release-Termin und großes Update offiziell bestätigt: Neuer Trailer zum kostenlosen Free Lanes-Patch

Autoplay

Einige der Kandidaten, die bei mir auf den ersten Plätzen gelandet wären, sind also nicht oben auf dem Treppchen.

Wenn ihr nun aber auf Amazon geht, "PS5 Game" eingebt und nach der durchschnittlichen Kundenbewertung sortiert, dann bekommt ihr ihn. Den Heiligen Gral der PlayStation, den evolutionären Spitzenpredator unter den Games, den Van Gogh der Spieleindustrie.

Seid ihr bereit?

Haltet euch fest!

Das beste PS5-Spiel aller Zeiten: Ist das wirklich wahr ... "NO, THIS IS PATRICK!"

SpingeBob Schwammkompf: Das Patrick Star-Game ist das beste PS5-Spiel laut dem Amazon Algorithmus. Ach du heiliges Kanonenrohr.

Der Gewinner ist: Spongebob Schwammkopf: Das Patrick Star-Game. Nein, ich verarsche euch nicht. Ja, das wurde mir wirklich als Nummer 1 ausgespielt. Und nein, das war nicht sponsored oder kam irgendwoher aus meinem Browserverlauf, ich kannte das Spiel bis eben noch nicht.

Hier ist die Top 3:

Hier. Bitte. Jetzt seid ihr ein Stück weiser und habt noch etwas mehr komplett unnützes Wissen in euren Köpfen. Und jetzt alle: Spongebob Schwammkopf, Spongebob Schwammkopf, Spongebob Schwammkopf, Spongebooooooob Schwamkoooooopf.

Die Aufklärung: Natürlich ist das nicht das Spiel mit den besten Bewertungen. Denn das findet ihr nur, wenn ihr (sehr umständlich) über die Kategorie Games die PlayStation 5 auswählt. Wenn ihr dann wiederum nach Bewertung sortiert, kommt ihr zu den wirklich am besten bewerteten Spielen.

Ich fand die anderen Ergebnisse allerdings deutlich unterhaltsamer.

Damit sich das aber trotzdem gelohnt hat: Diese 10 PS5-Spiele sind gerade im Sale: