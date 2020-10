Umfrage zeigt: Bethesda-Deal bestärkt Kaufabsicht für Xbox Series X/S

Ende September gab es eine echte Hammer-Meldung: Microsoft kauft Zenimax Online und damit auch Publisher Bethesda. Marken wie The Elder Scrolls, Doom und etliche weitere gehören damit ab sofort zur Xbox-Familie und sind ein echtes Pfund für die neuen Konsolen Xbox Series X und S sowie den Game Pass.

Nur: Hat dieser Deal tatsächlich auch Auswirkungen auf die Kaufabsichten für eine Xbox Series X oder S? Das wollten wir von euch in einer Umfrage wissen, die seit etwa einer Woche läuft. Und die bisherigen Umfrageergebnisse zeigen ein recht eindeutiges Bild:

Fast die Hälfte der Befragten will sich nun definitiv eine Xbox kaufen

Ja, jetzt definitiv: 2632 Stimmen

Ja, gut möglich: 1217 Stimmen

Nein, eher nicht: 1616 Stimmen

Nein, jetzt erst recht nicht: 657 Stimmen

Gesamt: 6122 (Stand 02.10.2020)

Klar zu erkennen: Die "Jetzt erst recht"-Fraktion der Befragten ist eindeutig am größten, fast die Hälfte der Befragten plant nach dem Bethesda-Deal, sich eine der beiden Next Gen-Konsolen von Microsoft zu kaufen. Skeptisch bleiben hingegen 1616 der Befragten bei 657 Befragten war der Deal offenbar das letzte Zünglein an der Waage, die Konsolen nicht zu kaufen.

Stimmen aus der Community

Eine ähnliche Verteilung gibt es auch in den Kommentaren, in denen viele von euch den Microsoft-Deal mit Bethesda gutheißen. Für einige stand die Kaufentscheidung allerdings auch vorher schon fest:

"Ich hatte vorher schon vor, die Xbox Series X zu kaufen. Jetzt finde ich die Entscheidung noch besser [...]" (Ahlon)

"Hatte ich seit der Ankündigung vor [...]" (Atain)

"Ich kaufe mir zimelich sicher eine Series X, die Frage ist wann" (Giganoid)

"Der Bethesda-Deal ist die Kirsche auf der Sahnehaube." (Kenshiro93)

"Ich habe lange hin und her überlegt. Der Kauf von Bethesda hat für mich jetzt ganz klar die Entscheidung zur Box gebracht [...]" (^BloodyHoernchen^)

Es gibt allerdings ebenso Stimmen viele in den Kommentaren, die den Kauf einer Xbox Series X/S auch weiterhin nicht planen - teilweise auch unabhängig vom Bethesda-Deal.

"Nein, Tendenz immer noch zur PlayStation [...]" (Himmellaeufer)

"Ich tendiere aufgrund der hervorragenden Erfahrung mit der PS4 nach wie vor eher zur PS5" (Trondyard)

"Never ever! Und wenn MS irgendwann ALLES aufkauft, such ich mir halt ein anderes Hobby ;)" (Nitram5000)

"Auch wenn ich großer Fan von TES und Fallout bin, mache ich meine Kaufentscheidung nicht von einem Publisher abhängig" (Mr_diggär)

Nun bleibt abzuwarten, wie Microsoft den Bethesda-Deal zukünftig nutzt. Die ersten Auswirkungen sind schon jetzt erkennbar, denn seit Anfang Oktober befindet sich beispielsweise Doom Eternal im Game Pass.

Vielen Dank an alle, die bei der Umfrage mitgemacht haben!