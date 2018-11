Als Call of Duty: Black Ops 4 angekündigt wurde, mussten Fans der Reihe eine bittere Nachricht zur Kenntniss nehmen. Zum ersten Mal in der CoD-Geschichte wird ein Hauptableger der Shooter-Reihe ohne eine Singleplayer-Kampagne ausgeliefert. Stattdessen wolle man sich auf den Battle Royale-Modus Blackout konzentrieren.

Auch ohne Kampagne ein Bestseller: Wer hier nachtragend war und insgeheim hoffte, dass sich die fehlende Kampagne negativ auf die Verkäufe von Black Ops 4 auswirken könnte, hat sich offenbar geschnitten.

Wie der aktuelle Bericht der Analysten-Firma NPD Group belegt, konnte der diesjährige Call of Duty-Shooter zumindest in den USA überzeugen. (via VentureBeat)

Für den Oktober 2018 stellt Black Ops 4 das mit Abstand erfolgreichste Spiel auf dem US-Markt da und schlägt sogar Red Dead Redemption 2, auch wenn Rockstar Games hier nur wenige Tage als Konkurrenzprodukt hatte.

Aktuell gilt Call of Duty: Black Ops 4 sogar als das bislang erfolgreichste Videospiel des Jahres. Laut NPD-Analyst Mat Piscatella hatte die Enttäuschung über die ausbleibende Singleplayer-Kampagne keinen Einfluss auf den allgemeinen Erfolg des Produkts.

So, quick hit takes from the October 2018 U.S. Video Game data from The NPD Group:

- The lack of a SP campaign did not hurt Black Ops IIII launch month sales in the slightest

- On the full game Video Game side, year to date, both Physical and Digital game sales are up YoY (cont.)