Blair Witch Project-Release: Möglicher Kinostart für das Reboot des Horror-Filmklassikers und alle bislang bekannten Infos

The Blair Witch Project ist ein Film, an dem 1999 niemand vorbeikam, nicht nur innerhalb der Horror-Szene. Aktuell entsteht bei Blumhouse und Lionsgate ein Reboot zum Filmklassiker, das die Marke in einem neuen Licht zeigen soll. Alles, was darüber bereits bekannt ist, erfahrt ihr auf den folgenden Seiten.
- The Blair Witch Project-Release: Möglicher Kinostart des Remakes
- The Blair Witch Project-Mitwirkende: YouTube-Filmemacher und bekannte Gesichter aus dem Original sind dabei
- The Blair Witch Project-Story: Darum ist der Film so wichtig für das Genre
The Blair Witch Project-Release: Wann könnte das Reboot ins Kino und Streaming kommen?
Aktuell hat der Film noch keinen Release-Termin, beziehungsweise auch noch kein Release-Zeitfenster. Wir wissen also nicht, wann er ins Kino oder gar ins Streaming kommt. Angekündigt wurde der Neustart für die Marke im Jahr 2024.
Bisher ist noch nicht einmal ein Trailer oder Teaser erschienen, der zeigen könnte, wie das Reboot des Found Footage-Films stilistisch umgesetzt werden soll. Es dürfte also bis zum Release noch eine Weile dauern. In der Zwischenzeit könnt ihr euch den Trailer zum Blair Witch-Spiel von Bloober Team aus dem Jahr 2019 anschauen:
Seid ihr gespannt auf das Reboot oder könnt ihr euch nicht vorstellen, wie das Film-Phänomen einen Neustart bekommen soll?
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