Subnautica 2 Map - Mit dieser interaktiven Karte findet ihr Blackboxen, Basen und Ressourcen wie Gold viel einfacher

In den Tiefen von Subnautica 2 müssen wir ohne eine In-Game-Karte klarkommen. Falls ihr euch aber eine wünscht, hilft euch diese interaktive Map aus.

Profilbild von Annika Bavendiek

Annika Bavendiek
16.05.2026 | 12:48 Uhr

Diese Map sorgt in Subnautica 2 für eine bessere Orientierung. Diese Map sorgt in Subnautica 2 für eine bessere Orientierung.

In den meisten Spielen bekommen wir eine Karte mit allerhand Hinweisen und Markierungen an die Hand, damit wir uns ja nicht unnötig verirren und frustriert aufhören. Subnautica 2 geht da als Survival-Spiel einen etwas anderen Weg.

Wer damit nicht so glücklich ist oder einfach mal kurz etwas nachschauen will, kann Internet sei Dank auf interaktive Karten zurückgreifen – beispielsweise auf die interaktive Map von Map Genie.

Video starten 19:13 Subnautica 2 ist jetzt schon ein Unterwasser-Traum

Interaktive Map zeigt euch die wichtigen Punkte in Subnautica 2

Subnautica 2 bietet uns als Survival-Spiel nur einen Kompass und ein paar wenige Navigationspunkte wie die Rettungskapsel, damit wir uns in der offenen Welt besser zurecht finden. Ansonsten gehört es zum Spielerlebnis dazu, die Welt auf eigene Faust zu erkunden und sie so mehr und mehr kennenzulernen.

Es gibt zwar auch die Möglichkeit, eigene Markierungen zu setzen und sich die aktuellen Koordinaten anzeigen zu lassen, wer sich aber eine richtige Map wünscht, muss da auf das Internet ausweichen:

Map Genie ist allgemein bekannt für die interaktiven Karten von Videospielen. Der Vorteil dabei ist nicht nur, dass wir direkt die kompletten Welten als Karten zu Gesicht bekommen, was alleine schon die Orientierung erleichtert, sondern auch, dass viele wichtige Locations mit Hintergrundinformationen eingespeichert sind. Dank Filter können wir es uns so ganz leicht machen, etwa eine bestimmte Ressource zu finden oder einer Quest zu folgen.

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Im Fall von Subnautica 2 geht es vor allem um seltene Ressourcen, Blackboxen, Wracks oder Basen, die es zu erkunden gilt. Was auch immer ihr im Spiel sucht, die Karte hilft euch mit ziemlicher Sicherheit weiter.

Ansonsten empfehlen wir euch unsere Guides zu Subnautica 2 (oben verlinkte Artikel), denn die können euch im Gegensatz zur Map auch noch wichtigen Kontext oder ausführlichere Beschreibungen liefern.

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Genre: Action

Release: 2027 (PC, Xbox Series X/S)

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