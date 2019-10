Das beste Soulsbourne? Dark Souls-Schöpfer nennt seinen Favoriten

Das japanische Entwicklerstudio From Software hat in den letzten Jahren etliche Spiele veröffentlicht. Von Demon's Souls bis Sekiro folgen dabei alle einem ähnlichen Spielprinzip. Trotzdem haben die unterschiedlichen Franchises auch ihre Eigenheiten und besondere Features. Welches das beste Soulsbourne-Spiel von From Software ist, bleibt daher jedem selbst überlassen.

Der Schöpfer von Dark Souls & Co. Hidetaka Miyazaki hat nun in einem Interview mit GameSpot Brazil verraten, welches Spiel sein persönlicher Favorit ist. Die Übersetzung hat ein Fan im Forum ResetEra übernommen.

Seine Antwort: Bloodborne

Das PS4-exklusive RPG im viktorianisch angehauchten Yharnam hat es Miyzaki am meisten angetan. Die Antwort fiel ihm jedoch nicht leicht. Es sei wie die Frage, welches der eigenen Kinder das Hübscheste sei. Er würde am liebsten mit "alle" antworten.

"Aber wenn ich sagen müsste, welches mir am meisten am Herzen liegt, ist es Bloodborne. Es hat am deutlichsten Spuren bei mir hinterlassen. Ich glaube ich hab es so gemacht, wie ich wollte, auf die Art und Weise, die ich wollte. "

Das heißt aber nicht, dass Bloodborne in den Augen Miyazakis perfekt ist. So gibt er im selben Interview an, dass die Chalice Dungeons und die Blood Gems nicht so ausgearbeitet waren, wie er es gerne gehabt hätte. Beides sei noch ausbaufähig.

Wie lautet eure Antwort? Welches Soulsborne ist euer Favorit?