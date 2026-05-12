Blue Eye Samurai Staffel 2 - Alle Infos zu Release und wo ihr sie sehen könnt

Wir fassen für euch alles Wichtige zu Season 2 von Blue Eye Samurai zusammen.

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Dennis Müller
12.05.2026 | 17:00 Uhr

Wir fassen für euch alle Infos zur 2. Staffel von Blue Eye Samurai zusammen. Wir fassen für euch alle Infos zur 2. Staffel von Blue Eye Samurai zusammen.

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Ende 2023 erschien mit der ersten Staffel von Blue Eye Samurai laut Kritik eine der besten Animationsserien der vergangenen Jahre und auch auf Rotten Tomatoes stößt die Netflix-Serie mit 96% positiven Wertungen auf großes Gefallen. Wir geben euch daher einen Überblick, wann und wie es mit Kriegerin Mizu und ihrem blutigen Rachefeldzug weitergeht.

Wichtige Info: Wir werden den Artikel mit dem Erhalt neuer Informationen kontinuierlich aktualisieren. Hier seid ihr also immer auf dem aktuellen Stand.

Update am 12. Mai 2025: Es wurden zwei neue Bilder zu Blue Eye Samurai veröffentlicht, wodurch auch mehr zum Plot bekannt wurde. Demnach geht es in Season 2 nach London. (via Comicbook)

Release: Wann erscheint Staffel 2 von Blue Eye Samurai?

  • Wurde Staffel 2 bereits bestätigt? Dass eine zweite Staffel folgt, wurde bereits Ende 2023 enthüllt. Die neuen Episoden befinden sich aktuell in der Entwicklung.

Einen konkreten Release gibt es für die zweite Staffel aktuell nocht nicht, jedoch ein geplantes Zeitfenster. Laut Director Michael Green sei aktuell eine Veröffentlichung in 2026 geplant.

Was euch generell mit Blue Eye Samurai erwartet, seht ihr im neuen Trailer zur 2. Staffel:

Video starten 3:56 In Blue Eye Samurai Season 2 setzt Mizu ihre Rache fort und totgeglaubte Charaktere könnten wieder zurückkehren

Kommen noch weitere Staffeln? Laut der Schöpfer*innen ist die Handlung bereits bis zum Ende aufgeschrieben und soll in "mindestens drei oder vier Staffeln" erzählt werden. (via Screenrant) Ob das passiert, hängt jedoch wie so oft davon ab, ob die Serie auf Netflix weiter so erfolgreich ist.

Ausstrahlung: Wo kann ich Staffel 2 schauen?

Als Original-Produktion wird auch die zweite Staffel einzig auf Netflix und bei keinem weiteren Streaming-Anbieter zum Release und darüber hinaus verfügbar sein.

Auf der nächsten Seite fassen wir alle bisherigen Infos zur zweiten Staffel zusammen.

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