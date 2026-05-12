Die God of War-Macher hätten die wichtigste Axt-Mechanik fast verworfen, weil sie nicht funktionieren wollte - bis ein Entwickler eine entscheidende Frage gestellt hat

Eine Mechanik, die längst selbstverständlich in God of War wirkt, hat die Entwickler vor ein großes Problem gestellt. Die Lösung hat die Spiele entscheidend geprägt.

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Samara Summer
12.05.2026 | 17:46 Uhr

Ohne diese Mechanik wäre es Kratos bestimmt langweilig geworden. Ohne diese Mechanik wäre es Kratos bestimmt langweilig geworden.

Denke ich an den "neuen" Kratos, dann sehe ich ihn nicht nur Gegner im Nahkampf verdreschen, sondern vor allem, wie er seine Axt mit voller Kraft auf Ziele schleudert. Schädelspalten, Rätsel lösen – der grimmige Grieche löst alles auf diese Weise. Ein witziger Fun Fact ist aber, dass diese Mechanik das Entwicklerteam zu Beginn vor ein so großes Problem gestellt hat, dass sie erst mal auf Eis gelegt wurde.

Die Lösung des Problems hat uns eine der befriedigsten Mechaniken in God of War beschert

Als Jason McDonald von den Sony Santa Monica Studios die Geschichte erzählt hat, war das zweite Spiel nach dem God of War Reboot noch gar nicht erschienen und die Mechanik noch nicht derart tief verankert wie heute. Das war nämlich beim GDC Festival of Gaming im Jahr 2019.

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In einer Präsentation spricht der leitende Entwickler über die Beispielsanimationen, die im ersten Entwicklungsjahr für Kämpfe entworfen wurden. Dabei ist auch zu sehen, wie Kratos seine Axt auf einen weit entfernten Feind schleudert. Genau das stellte das Entwicklerteam aber vor eine Frage, auf die erst mal niemand eine Antwort wusste: Wie soll Kratos die Waffe wieder zurückholen?

Weil es erst mal an umsetzbaren Ideen mangelte, wurde der Axtwurf fast... nun ja ... verworfen. Dann stellte jedoch, so berichtet McDonald, Lead System Designer Vincent Napoli die alles entscheidende Frage:

Warum ruft er die Axt nicht einfach zurück?

Diese Idee war eigentlich naheliegend, gab es doch in der nordischen Mythologie die perfekte Vorlage dafür: Mjölnir, der berühmte Kriegshammer Thors. Denn auch dieser kehrt der Legende nach immer wieder in die Hand seines Besitzers zurück. Gerade das gefiel dem Team, weil es der an sich sehr simplen Axt eine mythologische Komponente gab, die später weiter ausgebaut werden sollte.

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Damit war das Konzept nicht nur stimmig, es gab dem Entwicklerteam zudem richtig viele Freiheiten. Außerdem fühlt sich die Mechanik beim Zocken auch einfach befriedigend an.

McDonald führt außerdem an, dass sie richtig gut zur damals noch neuen Third Person-Kamera passte und Fans ermutigt hat, sich besser in den Arealen umzuschauen, weil mittels Axt alles erreichbar wurde.

Findet ihr es auch spannend, mehr über die Hintergründe von Mechaniken und kleinen Details zu erfahren, die wir beim Spielen längst als selbstverständlich erachten? Was wünscht ihr euch fürs nächste God of War?

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