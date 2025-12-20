Bluey Staffel 4: Release, Streaming und mehr - alles, was wir zu einer möglichen Fortsetzung der Serie wissen

Die Disney Plus-Serie erfreut sich großer Beliebtheit, trotzdem ist noch nicht ganz klar, ob und wann Season 4 kommt. Es gibt aber zumindest Hinweise.

Eleen Reinke
20.12.2025 | 15:00 Uhr

Hier sind alle Infos, die wir zu einer möglichen Season 4 von Bluey kennen.

Inhaltsverzeichnis
Die Kinderserie Bluey ist seit ihrer Erstausstrahlung 2018 bei Fans weltweit beliebt. Nach dem Ende der dritten Staffel im April 2024 wurde es aber recht still um die namensgebende blaue Hündin. Zwar haben wir noch einige Mini-Episoden bekommen, aber Staffel 4 ist bislang noch nicht offiziell bestätigt. Was wir trotzdem bereits zu einer möglichen Season 4 wissen, fassen wir hier zusammen.

Letztes Update im Dezember 2025: Inzwischen hat immerhin der Kinofilm zu Bluey einen offiziellen Releasetermin bekommen. Wir haben uns das zum Anlass genommen, diesen Artikel noch einmal mit allen aktuellen Infos zu aktualisieren.

Kommt Staffel 4 von Bluey?

Obwohl die ersten Staffeln von Bluey sehr erfolgreich waren und eine Menge Fans haben, ist die Zukunft der Serie noch nicht eindeutig bestätigt. Zwischenzeitlich kursierten sogar Gerüchte, dass die Show gecancelt wurde – das hatte Producer Sam Moor im April 2024 aber verneint und stattdessen erklärt, dass uns noch mehr Inhalte erwarten werden.

Ob damit aber eine vierte Staffel, die Mini-Episoden oder der geplante Kinofilm gemeint ist, wird nicht ganz klar. Die Newsseite Buddytv.com gibt zwar an, dass das Animationsstudio Ludo Studio die Entwicklung von Staffel 4 bestätigt habe, allerdings gibt es hierzu keine Quelle. Womöglich hat die Seite die Aussage von Sam Moor entsprechend interpretiert, weshalb wir die angebliche Bestätigung eher als Gerücht einordnen.

Auch Series-Creator Joe Brumm hatte sich mit einer Nachricht an die Fans gewandt und erklärt, dass er sich erst einmal auf den Film fokussiert. Daneben spricht er auch von seiner möglichen Beteiligung an Season 4:

"Ich habe immer gesagt, dass ich die Serie nicht weiterhin machen würde, wenn ich denke, dass ich eine neue Staffel nicht so gut wie die letzte machen kann. Das wäre für mich der Fall gewesen mit einer potenziellen vierten Staffel, also habe ich mich entschlossen, eine Pause vom Mitwirken an der Serie zu nehmen.

Für den Fall, dass ich mir nicht vorstellen kann, weitere Staffeln selbst zu machen, wird The Sign [eine 20-minütige Special-Folge, Anm. d. Red.] mein TV-Finale für Bluey sein und so habe ich es auch geschrieben."

Der Creator beteuert aber auch, dass er mit dieser Aussage nicht das Ende der Show ankündigt. Es ist also möglich, dass er in Zukunft noch an einer vierten Staffel arbeitet oder das Team womöglich sogar ohne ihn weitermachen könnte.

Auch wenn Staffel 4 noch ungewiss ist, gibt es zumindest bereits ein Spiel zu Bluey:

Video starten 0:59 Bluey - Erstes Spiel zur populären australischen Serie angekündigt

Release: Wann könnte Bluey Staffel 4 erscheinen?

Hierzu gibt es noch keine offizielle Aussage, immerhin ist eine neue Staffel nicht bestätigt. Die Nachricht von Creator Joe Brumm klingt aber zumindest danach, als würde eine neue Staffel frühestens in Produktion gehen, wenn der Kinofilm fertiggestellt ist. Immerhin arbeiten sowohl Brumm als auch das Animationsstudio Ludo Studio aktuell primär an der Leinwandumsetzung.

Da der Film 2027 weltweit in den Kinos landen soll, dürfte eine vierte Staffel der Serie wohl vermutlich frühestens Ende 2027 starten.

Gibt es einen Trailer zu Staffel 4 von Bluey?

Nein, bislang gibt es auch noch keinen Trailer zu Bluey Staffel 4. Hier müssen wir uns also bis zu einer offiziellen Ankündigung gedulden.

Auf den folgenden Seiten findet ihr noch weitere Infos zum Streaming und dem geplanten Kinofilm von Bluey.




