Die Sims 4: Krone & Vermächtnis ist wie eine dramatische Seifenoper und ich liebe es dafür

Mit Adelshäusern, Skandalen und Dynastien könnt ihr endlich die dramatische Seifenoper erschaffen, die ihr schon immer spielen wolltet.

Stephan Zielke
04.02.2026 | 21:00 Uhr

In der Erweiterung kämpfen drei Adelshäuser um die Krone – zumindest bis ihr auftaucht.

Am 12. Februar 2026 erscheint die neueste Erweiterung für Die Sims 4, in der ihr eigene Dynastien gründet und euch mit Intrigen, Gerüchten und Schwertkampf an die Spitze der Gesellschaft arbeitet. In den letzten Wochen konnte ich Krone & Vermächtnis bereits ausprobieren. Trotz einiger Ungereimtheiten hatte ich dabei großen Spaß, denn das Add-on liefert etwas, das den Sims schon lange fehlt: Werkzeuge für echtes Storytelling.

Release: 12. Februar 2026
Preis: 39,99 Euro
Voraussetzung: Das kostenlose Basisspiel Die Sims 4

Das steckt in der Erweiterung:

  • Adel & Thron: Verwaltet euer Reich, erlasst Gesetze und führt euren Hofstaat
  • Gerüchte & Skandale: Nutzt Wissen als Machtmittel – oder werdet selbst manipuliert
  • Dynastien: Familien erhalten Boni, solange sie geschlossen auftreten

Video starten 2:42 Die Sims 4: Im neuen Erweiterungspack "Krone & Vermächtnis" baut ihr adlige Dynastien auf und sichert eure Macht auf dem Thron

Wenn das Volk keinen Thron hat, soll es sich doch einen Job suchen

Wusstet ihr, dass die Sims eigentlich in einer Monarchie leben? Wer Die Sims: Mittelalter gespielt hat, dürfte es geahnt haben, doch auch in der Moderne scheint der Adel bestens etabliert. In Krone & Vermächtnis könnt ihr selbst Teil davon werden – allerdings nicht per einfachem Job-Menü.

Um adelig zu werden, braucht ihr entweder einen Thron, etwas Ahnenforschung oder die Gunst eines anderen Adeligen, der euch zum Ritter schlägt. Früher oder später führt jedoch kein Weg am Thron vorbei. Über ihn verwaltet ihr euer Reich, erhebt Steuern, beruft euren Hofstaat ein und erteilt euch selbst eine Beförderung.

Ihr könnt euch nicht auf dem Arbeitsamt als Adliger bewerben. Stattdessen müsst ihr euch zum Beispiel zum Ritter schlagen lassen. Ihr könnt euch nicht auf dem Arbeitsamt als Adliger bewerben. Stattdessen müsst ihr euch zum Beispiel zum Ritter schlagen lassen.

Adelige arbeiten dabei größtenteils von zu Hause aus. Zwei Aufgaben pro Tag reichen aus, etwa Walzer üben oder die neue Fähigkeit Schwertkampf zu trainieren. So wurde ich König, ohne mein kleines Apartment je verlassen zu haben. Trotzdem entfalten die Nebenaktivitäten ihren Reiz, denn eure Entscheidungen beeinflussen, ob ihr als volksnaher Herrscher oder als verhasster Tyrann wahrgenommen werdet. Je nach Verhalten erwarten euch neue Events, besondere Begegnungen – oder ungebetene Besuche, die eure Staatskasse erleichtern.

Passend zu eurem neuen Lifestyle liefert das Addon zahlreiche royal angehauchte Möbel, Kleidungsstücke und Charakteranpassungen. Vorlagen dafür waren Adelshäuser aus Italien, Portugal und Westafrika, mit denen ihr euer eigenes kleines Traumschloss bauen und dort in aufwändigen Kleidern Maskenbälle abhalten könnt.

Mit neuen Gegenständen und Bauoptionen lassen sich richtige Traumschlösser bauen. Mit neuen Gegenständen und Bauoptionen lassen sich richtige Traumschlösser bauen.

Ich habe da was gehört!

Gerüchte sind eines der spannendsten neuen Systeme. Sie entstehen durch beobachtetes Verhalten, durch Gespräche oder durch Recherche im Internet. Macht ihr mit jemand anderem rum als eurem Partner, verliert eine Prügelei oder bekommt ein uneheliches Kind, kann das schnell die Runde machen.

Diese Informationen könnt ihr für euch nutzen. Wisst ihr von einem dunklen Geheimnis, könnt ihr andere Sims erpressen oder eure Beziehung stärken, indem ihr Diskretion versprecht. Verbreitet ihr ein Gerücht hingegen weiter, entsteht ein Skandal, auf den der betroffene Sim reagieren muss – etwa mit einer öffentlichen Entschuldigung oder einem Geständnis. Tut er das nicht, drohen massive Mali in sozialen Interaktionen.

Gerüchte und Skandale werden in eurem Notizbuch notiert. Gerüchte und Skandale werden in eurem Notizbuch notiert.

Damit liefert die Erweiterung endlich Werkzeuge, um gezielt Geschichten zu erzählen: verbotene Liebschaften, politische Intrigen oder schmutzige Machtspiele. Allerdings hakt die Umsetzung noch. So gestand mein Sim seiner Frau eine Affäre – und wurde dafür mit einem Beziehungsbonus belohnt, weil er ihr ein solches Geheimnis anvertraut. Hier hätte ich mir deutlich mehr Drama gewünscht.

Eine Dynastie für die Ewigkeit

Auch das Dynastie-System sorgt für Konfliktpotenzial. Jede Familie kann zu einer Dynastie werden, für die ihr bestimmte Werte festlegt, etwa Kunstsinn, Diplomatie oder skrupelloses Verhalten. Alle Mitglieder versuchen, diesen Leitlinien zu folgen.

Dynastien funktionieren recht ähnlich wie Clubs. Aber ihr könnt hier auch Ansehen verlieren, wenn die Familie nicht zusammen hält. Dynastien funktionieren recht ähnlich wie Clubs. Aber ihr könnt hier auch Ansehen verlieren, wenn die Familie nicht zusammen hält.

Ähnlich wie bei den Clubs aus Zeit für Freunde sammelt ihr dadurch Punkte, die der Kopf der Dynastie in starke Boni investieren kann. Bekannte Familien bauen schneller romantische Beziehungen auf oder können sogar Einfluss auf die Karrieren ihrer Mitglieder nehmen.

Handeln Sims gegen die festgelegten Werte, verliert ihr jedoch Punkte. Um Schaden abzuwenden, könnt ihr sie aus der Dynastie ausschließen oder brandmarken. Auch hier entstehen ganz automatisch Geschichten: etwa eine angesehene Familie aus Polizisten mit einem schwarzen Schaf, das alles aufs Spiel setzt.

Die Mischung macht’s

Für sich genommen wirken die einzelnen Systeme vielleicht unspektakulär. In Kombination entfalten sie jedoch eine Faszination, die vielen letzten Erweiterungen gefehlt hat. Adel, Gerüchte und Dynastien greifen ineinander und erzeugen genau die Art von Drama, die man sonst nur aus Daily Soaps kennt – nur eben spielbar.

In Verbindung mit anderen Add-ons entstehen zusätzliche Möglichkeiten, die eigene Sims-Welt weiter auszubauen. Krone & Vermächtnis fühlt sich dadurch weniger wie eine normale Erweiterung und mehr wie ein Werkzeugkasten für Geschichten an, den ihr nicht verpassen solltet.

Die Sims 4

Die Sims 4

Genre: Simulation

Release: 04.09.2014 (PC), 17.11.2017 (PS4, Xbox One)

