Borderlands 4 haut fünf neue Shift-Codes für goldene Schlüssel auf einen Schlag heraus - Wie immer heißt es: Beeilt euch!

Borderlands 4 hat fünf neue Shift-Codes für euch parat.

Falls ihr es verpasst habt: Auf dem offiziellen Borderlands 4-X-/Twitter-Kanal wurden vor wenigen Tagen fünf frische Shift-Codes veröffentlicht, die euch je einen goldenen Schlüssel für seltenes Loot gewähren. Die Codes sind nur noch bis zum Ende der Woche gültig, also am besten nicht aufschieben!

Fünf neue Shiftcodes für Borderlands 4 (gültig bis zum 06. November)

WHKJT-CBKHF-JSCHC-93B3J-5HHBJ

CSK3T-FBW9F-TZCS5-S3JBJ-R5JW9

W9CTT-ZBKZF-THK9K-HB3J3-WF5FF

5S5JJ-TCKZR-3ZC9C-HJT3B-6ZJXT

CHCBB-KWWH6-BSKZC-SJ3TT-39S5Z

Borderlands 4-Trailer zeigt frische Spielszenen und verrät das Release-Datum des Koop-Shooters

Wie lange sind die Shift-Codes gültig? Noch bis zum 06. November 2025 (also bis diesen Donnerstag) um 8:59 Uhr deutscher Zeit.

Eine Übersicht über alle aktiven Borderlands 4-Shift-Codes findet ihr übrigens hier – neben goldenen Schlüssel könnt ihr euch aktuell noch bis zum Ende des Monats kostenlose Skins für eure Kammerjäger schnappen:

Shiftcodes in Borderlands 4 einlösen - So funktioniert's

Zum Einlösen von Shiftcodes benötigt ihr zwingend ein Shift-Konto, das ihr euch über die offizielle Webseite anlegen könnt. Meldet euch hier per E-Mail oder direkt mit eurem Plattform-Account (Steam, PlayStation, Xbox, etc.) an.

Anschließend verbindet ihr über "Spieleplattformen" den Plattform-Account, auf dem ihr spielt, mit eurem Shift-Konto. Jetzt könnt ihr Codes auf zwei unterschiedliche Arten und Weisen einlösen:

Über die Webseite: Auf der Shift-Webseite könnt ihr Codes direkt über den "Belohnungen"-Tab einlösen. Achtet darauf, dass der richtige Plattform-Account verbunden ist!

Auf der Shift-Webseite könnt ihr Codes direkt über den "Belohnungen"-Tab einlösen. Achtet darauf, dass der richtige Plattform-Account verbunden ist! Direkt im Spiel: Im Hauptmenü findet ihr den "Shift"-Tab und könnt hier ebenfalls zum Belohnungen-Menü navigieren und den Code einlösen.

Borderlands 4 ist seit dem 12. September 2025 erhältlich. Aktuell ist der Shooter für die PS5, Xbox Series X/S und den PC verfügbar. Die ursprünglich für den 03. Oktober vorgesehene Nintendo Switch 2-Version wurde kurz vor dem geplanten Release auf unbestimmte Zeit verschoben.

