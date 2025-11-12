Borderlands 4-Boss schenkt euch endlich wieder einen brandneuen Shift-Codes - für 3 goldene Schlüssel

Am heutigen Mittwochmorgen duftet es mal wieder nach einem frischen Borderlands 4-Shift-Code. Gearbox-Chef Randy Pitchford hat nach einer Shiftcode-freien Woche mal wieder einen neuen Key gepostet. Dieser gewährt euch erneut drei goldene Schlüssel auf einen Schlag.
Borderlands 4 - Neuer Shift-Code am 12. November
- 3ZRBB-WCWZJ-5RJ3W-JJB33-JWBHS
Wann läuft der Code ab? Der aktuelle Shift-Code gewährt euch gleich drei goldene Schlüssel für goldenes Loot und ist eine ganze Woche lang gültig, also bis zum kommenden Mittwoch, dem 19. November 2025.
Alle aktiven Borderlands 4-Shift-Codes findet ihr hier in der Übersicht. Aktuell könnt ihr euch noch bis Ende Dezember 2025 kostenlose Skins für alle Kammerjäger schnappen, die im Zuge erfolgreich absolvierter Community-Challenges veröffentlicht wurden:
Shiftcodes in Borderlands 4 einlösen - So funktioniert's
Zum Einlösen von Shiftcodes benötigt ihr zwingend ein Shift-Konto, das ihr euch über die offizielle Webseite anlegen könnt. Meldet euch hier per E-Mail oder direkt mit eurem Plattform-Account (Steam, PlayStation, Xbox, etc.) an.
Anschließend verbindet ihr über "Spieleplattformen" den Plattform-Account, auf dem ihr spielt, mit eurem Shift-Konto. Jetzt könnt ihr Codes auf zwei unterschiedliche Arten und Weisen einlösen:
- Über die Webseite: Auf der Shift-Webseite könnt ihr Codes direkt über den "Belohnungen"-Tab einlösen. Achtet darauf, dass der richtige Plattform-Account verbunden ist!
- Direkt im Spiel: Im Hauptmenü findet ihr den "Shift"-Tab und könnt hier ebenfalls zum Belohnungen-Menü navigieren und den Code einlösen.
Borderlands 4 ist ursprünglich am 12. September 2025 für die PlayStation 5, Xbox Series X/S sowie für den PC erschienen. Ebenso befindet sich eine Nintendo Switch 2-Version des Loot-Shooters in Arbeit, diese hat nach einer Verschiebung Anfang Oktober 2025 allerdings noch keinen neuen Release-Datum spendiert bekommen.
