Borderlands 4-Boss schenkt euch endlich wieder einen brandneuen Shift-Codes - für 3 goldene Schlüssel

Randy Pitchford von Gearbox spendiert euch nach mehreren Tagen endlich mal wieder einen neuen Shiftcode für Borderlands 4.

Linda Sprenger
12.11.2025 | 10:46 Uhr

Es gibt endlich mal wieder einen neuen Borderlands 4-Shift-Code. Es gibt endlich mal wieder einen neuen Borderlands 4-Shift-Code.

Am heutigen Mittwochmorgen duftet es mal wieder nach einem frischen Borderlands 4-Shift-Code. Gearbox-Chef Randy Pitchford hat nach einer Shiftcode-freien Woche mal wieder einen neuen Key gepostet. Dieser gewährt euch erneut drei goldene Schlüssel auf einen Schlag.

Borderlands 4 - Neuer Shift-Code am 12. November

  • 3ZRBB-WCWZJ-5RJ3W-JJB33-JWBHS

Video starten 1:38 Der neue Borderlands 4-Trailer von der State of Play

Wann läuft der Code ab? Der aktuelle Shift-Code gewährt euch gleich drei goldene Schlüssel für goldenes Loot und ist eine ganze Woche lang gültig, also bis zum kommenden Mittwoch, dem 19. November 2025.

Alle aktiven Borderlands 4-Shift-Codes findet ihr hier in der Übersicht. Aktuell könnt ihr euch noch bis Ende Dezember 2025 kostenlose Skins für alle Kammerjäger schnappen, die im Zuge erfolgreich absolvierter Community-Challenges veröffentlicht wurden:

Mehr zum Thema
Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (November 2025)
von Sebastian Zeitz
Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (November 2025)

Shiftcodes in Borderlands 4 einlösen - So funktioniert's

Zum Einlösen von Shiftcodes benötigt ihr zwingend ein Shift-Konto, das ihr euch über die offizielle Webseite anlegen könnt. Meldet euch hier per E-Mail oder direkt mit eurem Plattform-Account (Steam, PlayStation, Xbox, etc.) an.

Anschließend verbindet ihr über "Spieleplattformen" den Plattform-Account, auf dem ihr spielt, mit eurem Shift-Konto. Jetzt könnt ihr Codes auf zwei unterschiedliche Arten und Weisen einlösen:

  • Über die Webseite: Auf der Shift-Webseite könnt ihr Codes direkt über den "Belohnungen"-Tab einlösen. Achtet darauf, dass der richtige Plattform-Account verbunden ist!
  • Direkt im Spiel: Im Hauptmenü findet ihr den "Shift"-Tab und könnt hier ebenfalls zum Belohnungen-Menü navigieren und den Code einlösen.

Borderlands 4 ist ursprünglich am 12. September 2025 für die PlayStation 5, Xbox Series X/S sowie für den PC erschienen. Ebenso befindet sich eine Nintendo Switch 2-Version des Loot-Shooters in Arbeit, diese hat nach einer Verschiebung Anfang Oktober 2025 allerdings noch keinen neuen Release-Datum spendiert bekommen.

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Borderlands 4

Borderlands 4

Genre: Shooter

Release: 12.09.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

Borderlands 4-Boss schenkt euch endlich wieder einen brandneuen Shift-Codes - für 3 goldene Schlüssel

vor 2 Stunden

Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (November 2025)

vor einer Woche

Borderlands 4 schenkt euch ab sofort brandneuen Shift-Code und gibt euch drei goldene Schlüssel auf einmal

vor einer Woche

Borderlands 4 haut fünf neue Shift-Codes für goldene Schlüssel auf einen Schlag heraus - Wie immer heißt es: Beeilt euch!

vor einer Woche

Borderlands 4 schenkt euch 3 neue Shift-Codes für goldene Schlüssel auf einen Schlag, aber beeilt euch!
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Sony kündigt PS5-Monitor mit 240Hz an, aber die PS5 schafft nur 120Hz

vor einer Minute

Sony kündigt PS5-Monitor mit 240Hz an, aber die PS5 schafft nur 120Hz
CoD Black Ops 7 - Alle 24 Launch-Operatoren: Diese Charaktere gibts zum Release

vor 34 Minuten

CoD Black Ops 7 - Alle 24 Launch-Operatoren: Diese Charaktere gibt's zum Release
GTA 6 Final Trailer 2026 - Tausende Fans fallen auf falschen Trailer rein, weil er von Google gepusht wurde: Google hat die ganze Welt getrollt

vor einer Stunde

"GTA 6 Final Trailer 2026" - Tausende Fans fallen auf falschen Trailer rein, weil er von Google gepusht wurde: "Google hat die ganze Welt getrollt"
Borderlands 4-Boss schenkt euch endlich wieder einen brandneuen Shift-Codes - für 3 goldene Schlüssel

vor einer Stunde

Borderlands 4-Boss schenkt euch endlich wieder einen brandneuen Shift-Codes - für 3 goldene Schlüssel
mehr anzeigen