Borderlands 4 schenkt euch ab sofort brandneuen Shift-Code und gibt euch drei goldene Schlüssel auf einmal

Borderlands 4-Spieler*innen dürfen am heutigen Mittwoch ein wenig faul sein: Musstet ihr zuletzt öfter Mal mehrere Shift-Codes hintereinander einlösen, um an goldene Schlüssel zu kommen, gibt es heute nur einen einzigen begehrten Code – dieser spuckt aber gleich drei goldene Schlüssel für seltenes Loot auf einmal aus.
Neuer Borderlands 4-Shiftcode vom 05. November 2025
- B9RJJ-B5W9J-5XTJ5-J333J-653CZ
Wie lange ist der Code gültig? Der frische Shift-Code wurde vor wenigen Stunden von Gearbox-Chef Randy Pitchford veröffentlicht und ist eine ganze Woche lang gültig. Am 12. November müsste er ablaufen.
Alle weiteren aktiven Shiftcodes für den Looter-Shooter findet ihr in der unten verlinkten GamePro-Übersicht (unter anderem könnt ihr euch noch bis zum Ende dieses Monats kostenlose Skins für alle Kammerjäger schnappen):
Shiftcodes in Borderlands 4 einlösen - So funktioniert's
Zum Einlösen von Shiftcodes benötigt ihr zwingend ein Shift-Konto, das ihr euch über die offizielle Webseite anlegen könnt. Meldet euch hier per E-Mail oder direkt mit eurem Plattform-Account (Steam, PlayStation, Xbox, etc.) an.
Anschließend verbindet ihr über "Spieleplattformen" den Plattform-Account, auf dem ihr spielt, mit eurem Shift-Konto. Jetzt könnt ihr Codes auf zwei unterschiedliche Arten und Weisen einlösen:
- Über die Webseite: Auf der Shift-Webseite könnt ihr Codes direkt über den "Belohnungen"-Tab einlösen. Achtet darauf, dass der richtige Plattform-Account verbunden ist!
- Direkt im Spiel: Im Hauptmenü findet ihr den "Shift"-Tab und könnt hier ebenfalls zum Belohnungen-Menü navigieren und den Code einlösen.
Borderlands 4 ist ursprünglich am 12. September 2025 für die PlayStation 5, Xbox Series X/S sowie für den PC erschienen. Eine Nintendo Switch 2-Version des Shooters befindet sich aktuell in Arbeit, hat aber nach einer Verschiebung Anfang Oktober noch keinen neuen Release-Termin erhalten.
