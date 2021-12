Gerücht: Zelda Breath of the Wild 2 soll im November 2022 erscheinen

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 bzw. der Nachfolger zu Links Open World-Ausflug, ist für viele das absolute Most Wanted auf der Switch. Laut Nintendo soll das Spiel im kommenden Jahr erscheinen, allerdings wissen wir nicht nur aus 2021, dem Spielejahr der Verschiebungen, dass solch ein Release-Zeitraum nicht in Stein gemeißelt ist. Ein Insider will jetzt aber Informationen bekommen haben, dass das Adventure in Hyrule tatsächlich Ende 2022 an den Start geht.

Nintendo wird ein großes Jahr haben, auch ohne Breath of the Wild 2

Letzte Woche fanden die Game Awards statt und viele hofften, dass "Breath of the Wild 2" gezeigt wird. Nachdem das aber nicht der Fall war und Nintendo nichts Neues abseits ein paar Werbetrailern während der Show präsentierte, wurden die Stimmen um eine Verschiebung immer lauter.

Möglicher Release dank Insider-Wissen bekannt: Diese Bedenken versucht jetzt Peer Schneider, seines Zeichens Chief Content Officer bei IGN, in der aktuellen Ausgabe des Nintendo-Podcasts von IGN (via wccftech) zu beseitigen. Im Laufe der Game Awards konnte er mit vielen Leuten aus der Industrie sprechen und hat dabei folgendes in Bezug auf Nintendo aufgeschnappt:

[...]es hört sich wirklich so an, als wenn Nintendo ein ziemlich gutes, nächstes Jahr haben wird. Ich würde das Fehlen von großen Ankündigungen bei [den Game Awards] nicht als ein Zeichen nehmen, dass Breath of the Wild 2 verschoben wird oder sie nichts anderes haben. Es hört sich so an, als wenn Leute von Nintendo sich sehr auf 2022 freuen.

Weiter sagt Schneider, dass Breath of the Wild 2 derzeit für einen Release im November 2022 geplant sei. Zu weiteren Details äußerte er sich während des Podcasts nicht. Aber selbst wenn Breath of the Wild 2 verschoben wird, ist sich Schneider sicher, dass Nintendo ein sehr gutes Jahr in Planung hat.

Reine Spekulation! Es ist wichtig hier noch einmal darauf hinzuweisen, dass das Ganze nur auf dem Hörensagen einer Person basiert. Es kann also sehr gut sein, dass die Pläne sich schon wieder geändert haben oder noch ändern werden. Es wäre erfreulich, wenn Breath of the Wild 2 nächstes Jahr sicher erscheint, aber bis zu einer offiziellen Ankündigung seitens Nintendo bleibt das Ganze ein Gerücht.

Mehr zum Breath of the Wild-Nachfolger

Das letzte Mal haben wir zum Nachfolger von Breath of the Wild auf der E3 2021 etwas gesehen. Damals wurde der Trailer präsentiert, den wir euch oben in den Artikel eingebunden haben.

Damit ihr stets den Überblick über alles habt, was "Breath of the Wild 2" angeht, haben wir alle Infos in einem Artikel zusammengefasst. Egal ob die neuesten Gameplay-Elemente, Gerüchte, Trailer und Story-Spekulationen – bei uns seid ihr immer bestens zum nächsten Zelda-Spiel informiert.

Wann denkt ihr erscheint Breath of the Wild 2? Könnte es wirklich klappen und wir erleben die Fortsetzung im kommenden Jahr?