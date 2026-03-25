Cozy Games, Indie-Perlen und vieles mehr: Warum ihr das Gaming-Programm der CAGGTUS 2026 nicht verpassen dürft!

Auf der CAGGTUS gibt’s für jeden von euch etwas zu erleben.

Das Warten hat bald ein Ende: Denn vom 17. bis 19. April 2026 verwandelt sich die Leipziger Messe bereits zum vierten Mal in einen Pilgerort für alle, die Gaming lieben.

Egal, ob ihr leidenschaftliche PC-Zocker, Konsolen-Fans oder Mobile-Gamer seid: Die CAGGTUS 2026 lädt alle Gaming-Fans ab 12 Jahren ein, in eine Welt voller brandneuer Titel und unvergesslicher Events einzutauchen.

Dieses Jahr gibt’s auf noch mehr Fläche noch mehr Programmpunkte, Games und Events, bei denen für jeden Geschmack etwas dabei ist. Euch erwarten gemütliche Cozy-Games - unter anderem mit virtuellen Schafen - sowie rund zwei Dutzend Indies, die praktisch alle Genres abdecken, von Single Player Adventures über Strategie- und Simulationsspiele bis zum Arcade Racer. Es geht aber auch ganz analog mit Tabletop-, Karten- sowie Rollenspielen.

Von Adrenalin-Action bis Tiefenentspannung: Das volle Programm der CAGGTUS 2026

Egal, ob ihr den nächsten Indie-Geheimtipp sucht, eure handwerklichen Skills im Cosplay verbessern wollt oder die ganz große Showbühne euer Favorit ist: Das diesjährige Line-up der CAGGTUS ist noch umfangreicher als zuvor und lässt keine Wünsche offen. Hier sind die Highlights, die euch ab dem 17. April in Leipzig erwarten:

Die LAN ist nur eins der Highlights der CAGGTUS 2026.

Die Cozy Game Lounge: Entschleunigung pur

Spiele müssen euch nicht den Herzschlag und den Adrenalinspiegel hochtreiben, um Spaß zu machen. Als Gegenbewegung zu rasanten Action-Feuerwerken gibt’s gemütliche Cozy Games und die haben dieses Jahr einen Ehrenplatz auf der CAGGTUS.

Auch gemütliche Games sind auf der CAGGTUS 2026 vorhanden.



Wenn ihr es also lieber entspannt mögt, solltet ihr unbedingt in der Cozy Game Lounge vorbeischauen. In gemütlicher Wohnzimmer-Atmosphäre könnt ihr hier Indie-Perlen wie Garden Ink testen. Darin habt ihr als Gottheit die Aufgabe, einen Planeten zu begrünen.

Wer es narrativer mag, lässt sich von My Dear Emma verzaubern oder geht in Little Sheep Valley auf Kuschelkurs mit flauschigen Vierbeinern: Ja, hier dürft ihr die Schafe virtuell streicheln!

Indie Ground: Die versteckten Perlen

Der Indie Ground wächst dieses Jahr spürbar und ist direkt an die FYNG City angedockt. Über 20 neue Titel warten hier darauf, von euch angespielt zu werden. Die Bandbreite ist hier besonders umfangreich.

Freut euch auf taktische Aufbauspiele, wie Monarchs at Play, sowie rasante Racing-Games wie Tidal Rush. Und für die Extraportion Spaß abseits des Bildschirms wartet direkt daneben eine 45 Quadratmeter große Hüpfburg in Form eines Bierkastens(!) auf euch. Ja, ihr habt richtig gelesen!

Retro Area & Rhythm Games: Tanzt in die Nostalgie!

In der Retro Area könnt ihr in über 40 Jahren Gaming-Geschichte schwelgen. Ganz neu dabei ist eine eigene Ecke für Rhythm Games. Testet hier euer Taktgefühl an originalen Arcademaschinen wie WACCA oder Jubeat und zeigt, dass ihr den richtigen Gaming-Rhytmus habt.

Cosplay Area & Crafting Corner: So beginnt euer Cosplay-Traum!

In der Cosplay Area bestaunt ihr nicht nur die fantastischen Kostüme der anderen Besucher, sondern werdet in der Crafting Corner selbst aktiv. In verschiedenen Workshops lernt ihr alles über 3D-Druck, das Modellieren von künstlichen Narben oder die Herstellung von Schmuck aus Thermoplasten.

Wenn ihr auch mal richtig gute Cosplays machen wollt, ist die CAGGTUS der optimale Ort, um sich zu informieren.

Das ist optimal, um eurem eigenen Look den letzten Schliff zu verpassen oder überhaupt endlich mal in das wundervolle Hobby Cosplay einzusteigen!

Analoge Action: Von Warhammer bis Lorcana und D&D

Wer sagt, das man für Games immer einen Bildschirm braucht? Auf der CAGGTUS gibt’s einen eigenen Bereich, der nur für Spiele reserviert ist, die rein analog am Spieltisch ablaufen!

Das Herzstück ist hier die German Major Series in Warhammer. Hier messen sich über 200 Warhammer-Fans, während in einem anderen Bereich bis zu 512 Spielende bei einem der größten Lorcana-Turniere Europas um den Sieg kämpfen. Für beide Turnierformate wird aber jeweils ein eigenes Ticket benötigt.

Wer es lieber erzählerischer mag, findet in der Pen & Paper Corner an drei Spieltischen den idealen Einstieg in fantastische Rollenspielwelten wie Dungeons and Dragons (D&D).

Event Stage: Das Who-is-Who der Creator-Szene

Die große Event Stage liefert euch Show-Highlights am laufenden Band. Trefft Creator wie Baso, Maxim, Doktor Froid oder die Rocketbeans, die mit der Live-Premiere ihres Formats Outquizzed! für Stimmung sorgen.

Unser Webedia-Team wird wieder die ganze CAGGTUS über live dabei sein!

Zudem erwartet euch das Team von Webedia mit der großen FYNG Show und spektakulären Pen & Paper Runden direkt auf der Bühne.

Seid live dabei: Holt euch jetzt eure Tickets für die CAGGTUS 2026!

Die vierte Ausgabe der CAGGTUS Leipzig rückt mit großen Schritten näher. Markiert euch also den 17. bis 19. April fett im Kalender, schnappt euch eure Freunde und sichert euch rechtzeitig eure Tickets, um Teil dieses einmaligen Community-Events zu werden. Leipzig wartet auf euch: Wir sehen uns auf der Bühne (oder auf der Bier-Hüpfburg)!