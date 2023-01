Call of Duty Warzone 2-Video zeigt perfekte Strategie, um Gulag-Matches zu gewinnen

Sobald wir in Call of Duty Warzone 2 das Zeitliche segnen, bekommen wir im Gulag eine zweite Chance. Hier treten vier Spieler*innen in Zweierteams im Wettstreit um die Wiederbelebung gegeneinander an. Ein TikTok-Video zeigt nun eine wirkungsvolle Strategie, um das gegnerische Team zu verwirren und den Sieg ganz leicht davonzutragen.

Rauchgranate für den Gulag-Sieg

Wie funktioniert der Trick? In dem Video ist zu sehen, wie der Spieler eine Rauchgranate in die Mitte der Map wirft. Daraufhin klettert er auf den Holzstapel in der Mitte und im Anschluss auf einen Balken, womit er einen Überblick über das gesamte Gulag-Areal bekommt. Der Trick setzt allerdings voraus, dass ihr von der "richtigen Seite" im Gulag startet.

Von oben kann er so leicht die Standorte der Gegner ausmachen und für den eigenen Teamkameraden pingen. Sobald sich der Rauch verzogen hat, kann er ihn aus der höhergelegenen Position aus unterstützen.

In Call of Duty Warzone 2 läuft aktuell immer noch Season 1. Den passenden Trailer gibt es hier:

0:36 CoD Warzone 2 & Modern Warfare 2 - Der Battle Pass von Season 1 im Trailer

Doch Vorsicht: Sollte das gegnerische Team den Trick kennen, richten sich die Blicke wohl direkt nach oben, sobald eine Rauchgranate geworfen wird. Dadurch wird die höhergelegene Position plötzlich zur leichten Zielscheibe für Gegner. Allerdings ist dem Spieler aus dem Video das bisher nach eigener Angabe nur in 2-3 von 15 Fällen passiert.

Season 2 könnte Resurgence-Modus bringen

Natürlich klappt der Trick nur so lange, bis die Map in der neuen Season gewechselt wird. Doch bis sich der Aufbau des Gulags ändert, könnte es noch etwas dauern. Denn mit Season 2 soll zunächst der Resurgence-Modus mit passender, kleinerer Map und ohne Gulag sein Comeback feiern.

Weitere Infos zu Warzone 2.0 im Überblick:

Die zweite Season soll voraussichtlich am 1. Februar 2023 an den Start gehen. Ein genaues Releasedatum ist noch nicht bekannt. Wir halten euch auf dem Laufenden, welche kommenden Inhalte wir mit der neuen Season für Warzone 2.0 erwarten können.

Welche Tricks nutzt ihr, um im Gulag zu siegen?