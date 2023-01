Warzone 2: Season 2 bringt angeblich beliebten Chaos-Modus samt kompakter Map zurück

Warzone 2.0 ging im November 2022 an den Start und bietet mit der Wüsten-Karte Al-Mazrah einen komplett neuen Battle Royale-Spielplatz. Der fällt genretypisch ziemlich ausladend aus, weswegen sich die Kämpfe in einem Match verteilen und teils minutenlang Stille zwischen einzelnen Feuergefechten ist. Für alle, denen das etwas zu wenig Action ist, könnte bald Abhilfe geschaffen werden – mit einer Map und einem Modus, der schon im Vorgänger viele Fans hatte.

Die Rede ist vom Resurgence-Modus, der sich deutlich actionorientierter spielt als die "großen" Varianten. Hier gibt es beispielsweise keinen Gulag und man kann nach einem Bildschirmtod wieder ins Geschehen einsteigen – vorausgesetzt, ein eigenes Teammitglied überlebt dafür lange genug. Diese Einstellungen und das damit einhergehende chaotischere Spielgefühl kommen natürlich auf kleineren Karten besonders gut zum Tragen, weswegen Maps wie Rebirth Island in Warzone besonders populär waren.

0:36 CoD Warzone 2 & Modern Warfare 2 - Der Battle Pass von Season 1 im Trailer

Resurgence Modus-Comeback schon in Season 2?

Und wie Insider Gaming von zwei Quellen gehört haben will, werden Resurgence und eine dazu passende Map in Season 2 von Warzone 2.0 ihr Comeback feiern. Bereits vorher hatte es bezüglich eines geleakten Artworks für Season 2 Fanspekulationen gegeben, dass die dort gezeigten Gebäude einer neuen Resurgence-Karte sein könnten. Bestätigt wurde das natürlich bislang ebenso wenig wie mögliche Details zur möglichen Karte. Deswegen solltet ihr diese Information natürlich erstmal als das behandeln, was es ist: Ein Gerücht.

Unwahrscheinlich ist ein Resurgence-Comeback aber selbstverständlich nicht, im Gegenteil, ist vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis der beliebte Modus seinen Weg in Warzone 2.0 findet. Season 2 ist natürlich eine gute Gelegenheit und bis zu der ist es auch nicht mehr lange hin. Mutmaßlich rund um den 1. Februar 2023 soll sie an den Start gehen und dann Modern Warfare 2 und Warzone 2.0 mit neuen Inhalten versorgen.

Sehnt ihr dem möglichen Resurgence-Comeback in Warzone 2 schon entgegen?