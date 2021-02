Dass auch in diesem Jahr ein Call of Duty erscheinen wird, hat Activision bereits gegenüber Investoren bestätigt. Die große Frage ist wie in jedem Jahr: Wo und wann spielt der diesjährige Ableger? Geht es nach Leaker Victor_Z ist es erneut der 2. Weltkrieg. Das löst bei den Fans Erheiterung über einen möglichen Untertitel aus.

Call of Duty 2021 im 2. WK

Victor_Z postete einen Tweet mit dem bekannten Artwork aus Call of Duty: WWII. Dazu setzte er ein Hammer-Emoji, das wohl für Sledgehammer als Entwicklerstudio stehen dürfte. Es gab bereits Gerüchte dazu, dass Sledgehammer in diesem Jahr wieder an der Reihe sein wird. Das passt also. Auf die Frage, ob er einen 3. Weltkrieg meinen würde, antwortete er nur: "WW2".

Ist das Gerücht glaubwürdig? Absolut. Victor_Z hat in der Vergangenheit bereits mit einigen Aussagen zu CoD richtig gelegen. Außerdem passen seine Angaben wie gesagt zu bereits bestehenden Gerüchten. Trotzdem ist natürlich noch nichts offizielle.

Auf Twitter zeigen sich die Fans unter dem Post nicht überschwänglich, sind dem Setting gegenüber aber auch nicht komplett abgeneigt. Viele wünschen einige Funktionen aus Modern Warfare, wie großangelegte Schlachten. Zudem sprechen sich die meisten für einen düsteren Ton aus, der den Geschehnissen gerecht wird.

Fans amüsieren sich über Call of Duty

Auf Reddit ist vor allem ein Aspekt das bestimmende Thema: Der Titel. WW2 2 wird das Spiel ja kaum heißen. Lustige Vorschläge sind "WW2: The World is Not Enough", "WW2: We Need More Money" und "WW2 Fast 2 Furious".

Findet ihr eine Rückkehr von Call of Duty in den 2. Weltkrieg sinnvoll?