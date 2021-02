Activision hat im Rahmen eines Investoren-Meetings einen weiteren Teil der Call of Duty-Serie für 2021 angekündigt. Auch der diesjährige Ableger soll ein vollwertiges "Premium"-Produkt werden.

BF6 ebenfalls erwähnt: EA hat gegenüber ihren Investoren etwas mehr Informationen zu Battlefield 6 fallen lassen. Unter anderem soll der nächste Teil der CoD-Konkurrenz auf Next-Gen- und Last-Gen-Konsolen erscheinen und die Serie auf ein neues Level heben. Bei Activision hält man sich hingegen noch bedeckt, vermutlich weil der letzte CoD-Teil noch nicht so lange am Markt ist. Dafür gibt es einige Gerüchte und vermeintliche Leaks.

Was wird CoD 2021?

Wer entwickelt CoD 2021? Diese Frage können wir stand jetzt am ehesten beantworten. Angeblich stammt der Ableger in diesem Jahr von Sledgehammer, die zuletzt Call of Duty: WWII entwickelten. Seitdem gab es eine Umstrukturierung mit vielen Mitarbeiterwechseln. Wenn die Gerüchte stimmen, wird es also spannend zu sehen, was das Studio aus dem Hut zaubern kann.

Wann erscheint CoD 2021? Vorstellen wird Activision das nächste Call of Duty vermutlich irgendwann zwischen Mai und August. Mal sehen, ob es im Juni 2021 eine E3 geben wird. Erscheinen wird der Shooter dann vermutlich gegen Ende des Jahres, im Oktober oder November.

Weitere interessante Artikel zu Call of Duty:

Warzone wird zum Dauerbrenner

Der Battle-Royale-Modus Warzone wird uns auch die kommenden Jahre erhalten bleiben. Wie Charlieintel berichtet, ist laut Activisions Präsident Rob Kostich Warzone "essentiell" für die Zukunft des Franchise. Der Modus ist eine Möglichkeit für die Spieler*innen, ihre Fortschritte mitnehmen zu können und nicht in jedem Jahr von vorne beginnen zu müssen.

Habt ihr Vermutungen zum Setting von CoD 2021?