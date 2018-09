Call of Duty: Black Ops 4 kommt mit einem Battle Royale-Modus namens Blackout auf den Markt. Der will euch aber nicht nur mit menschlichen Gegnern das Fürchten lehren: Ihr trefft darin auch auf Zombies.

Laut Entwickler Treyarch erwartet euch im Black Ops 4-Battle Royale eine Art Best Of des gesamten Call of Duty-Franchises. Dazu zählen neben einigen bekannten Map-Teilen natürlich auch Zombies.

Wingsuit, Helis & mehr:

Diese Fahrzeuge steuert ihr in Blackout

Zombies in Blackout: Wie funktioniert das?

Die Zombies im Call of Duty-Battle Royale schlurfen nicht einfach random über die Karte. Stattdessen tauchen sie immer nur an bestimmen Orten auf, und das auch nicht garantiert.

Sobald das aber passiert, wird es auch weithin sichtbar durch ein Licht-Signal über der Stelle angezeigt. Ihr könnt euch also gut überlegen, ob ihr dorthin gehen und ihnen zum zweiten Mal das Licht ausknipsen wollt.

Where are you dropping first?



This is Blackout, featuring the largest map in Call of Duty history. Pre-order #BlackOps4 and get access to the Blackout Beta, playable September 10 on PS4: https://t.co/XFvGMDwF3M pic.twitter.com/RAxzzDxjPO — Call of Duty (@CallofDuty) September 5, 2018

CoD: Black Ops 4

Blackout-Beta unterstützt bis zu 80 Spieler

Orte wie Asylum oder das Lighthouse kennt ihr bereits aus den Zombie-Modi anderer Call of Duty-Teile. Auch sie finden sich als Versatzstücke der großen Battle Royale-Map in Blackout wieder.

Aber ihr braucht keine riesigen Zombie-Horden befürchten: Laut Treyarch treiben sich jeweils immer nur fünf bis acht Zombies auf einmal an einem Ort herum.

Welcome to the party.



? Battle Royale in the Black Ops Universe

? Largest Map in Call of Duty History

? Land, Sea and Air Vehicles

? Signature Call of Duty Gunplay



This is #Blackout.



Enter the ultimate proving ground September 10 on PS4. #BlackOps4 pic.twitter.com/t13E9Fm6DG — Call of Duty (@CallofDuty) September 6, 2018

CoD: Black Ops 4

Wann startet die Blackout-Beta?

Zombies droppen offenbar den besten Loot

Es lohnt sich: Die Zombies sollen quasi als Schatzkisten fungieren und locken mit Loot, der seinesgleichen sucht. Richtig gelesen, die Zombies droppen zum Beispiel Waffen, wenn ihr sie erledigt.

Progression in Battle Royale? Ihr könnt in Blackout auch bestimmte Charaktere als Spielermodelle freischalten. Wollt ihr zum Beispiel als Edward Richtofen spielen, müsst ihr jede Menge Zombies erledigen.

Dabei gilt selbstverständlich, wie in allen Battle Royale-Spielen: Wer um sich ballert, lockt möglicherweise andere Mitspieler an, die es ebenfalls auf die wertvolle Beute abgesehen haben.

Freut ihr euch auf den Mix der bekanten Call of Duty-Modi? Glaubt ihr, dass das gut funktioniert?

