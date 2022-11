CoD Modern Warfare 2: Vorsicht mit Waffenaufsätzen - Die meisten bringen mehr Stress als Vorteile

Eine ganze Woche hat das neue Call of Duty: Modern Warfare 2 jetzt schon auf dem Buckel. Einige Fans haben bei den Waffenaufsätzen jetzt festgestellt, dass die meisten euch gar keine Vorteile verschaffen sondern sogar eher Nachteile bringen.

Machen die Aufsätze alles schlechter?

Ganz so dramatisch ist es nicht, allerdings solltet ihr im aktuellen Teil der Shooter-Reihe etwas genauer darauf achten, welche Aufsätze ihr auf eure Waffe packt.

Was viele Spieler*innen bereits im Gefühl hatten, hat der Youtube Kanal TheXclusiceAce jetzt noch etwas genauer analysiert. Im Video seht ihr, welcher Aufsatz euch welchen Nachteil bringt.

Dabei erklärt er, dass fast jeder Aufsatz den Aim Down Sight (kurz ADS) Speed verlangsame, also die Geschwindigkeit des tatsächlichen Zielens. Das kann euch in einer heiß-umkämpften Partie also durchaus den ein oder anderen Kill kosten. Leider ist das aber noch nicht alles, auch das Schwanken eurer Waffe wird mit dem falschen Aufsatz eher verstärkt.

Hilfreiche Aufsätze gibt es trotzdem

Auch wenn viele eher Nachteile bringen, solltet ihr die Waffenaufsätze trotzdem nicht komplett links liegen lassen. Ein Visier beschleunigt beispielsweise leicht die ADS-Zeit und auch größere Magazine bringen euch die gewohnten Vorteile. Manche Aufsätze, wie bestimmte Griffe, haben auch gar keine Nachteile, dagegen allerdings auch keine allzu großen Vorteile.

Ob dieses 'Problem' weiterhin bestehen bleibt, müsst ihr natürlich erst einmal abwarten. Auf jeden Fall ist es aber ratsam, sich die Beschreibungen der einzelnen Waffenaufsätze genauer anzusehen, bevor ihr sie an eure Wumme baut.

Habt ihr auch schon schlechte Erfahrungen mit den Aufsätzen gemacht oder jucken euch die Nachteile gar nicht?