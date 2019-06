CoD: Modern Warfare - Xbox Store deutet auf kostenpflichtige DLCs hin

Das Reboot von Call of Duty: Modern Warfare kehrt bekanntlich zurück zu seinen Serien-Wurzeln und wird auf viele Dinge verzichten, die Spieler in jüngster Vergangenheit kritisiert haben. So wird es unter anderem keinen Season Pass geben und auch essentielle Post Launch-Inhalte wie Maps, Modi und Waffen sollen später komplett kostenlos nachgereicht werden.

Das Ausbleiben eines Season Pass bedeutet allerdings wohl nicht, dass Entwickler Infinity Ward komplett auf kostenpflichtige Zusatzinhalte verzichten wird. DLCs wird es dennoch geben, zumindest wenn wir nach einem Bild gehen, das heute im Xbox Store aufgetaucht ist.

Kein Season Pass, aber DLCs?

So wird neben der Standard-Edition eine Operator-Edition angeboten. Auffällig hier, diese kommt mit vier Zusatzdownloads in denen sich laut der Beschreibung "digitale Premium Objekte" verbergen. Welche das genau sind, bleibt verborgen. Bislang finden wir als Beschreibung lediglich einen Platzhalter.

Es ist allerdings davon auszugehen - zumindest wenn wir den Worten der Entwickler Glauben schenken - dass es sich hierbei um optionale kosmetische Items handelt.

Klar ist jedoch, wer das volle CoD-Paket zum Start besitzen möchte, auf keine Inhalte verzichten will, der muss 15 Euro mehr bezahlen. Da die Downloads einzeln im Store aufgeführt sind, ist zudem davon auszugehen, dass die Inhalte separat erhältlich sein werden.

CoD: Modern Warfare

Wo PS4-Spieler im Vorteil sind

Sollten wir neue Informationen bezüglich Zusatzinhalten bekommen, werden wir euch darüber informieren.

Quelle: Xbox Store

