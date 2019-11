Call of Duty: Modern Warfare- Zwei neue Waffen geleakt, inkl. Armbrust

Call of Duty: Modern Warfare wird mit der Zeit neue Waffen und andere Inhalte kostenlos dazubekommen. Ein Dataminer hat nun in den Dateien der PC-Version Hinweise auf möglicherweise geplante Items gefunden. Dazu gehört auch eine Armbrust.

Seine Funde hat Mr JaRni inklusive Screenshots auf Twitter veröffentlicht. Allerdings war Publisher Activision aufmerksam und hat die entsprechenden Beiträge offline genommen. Die Bilder sind daher nicht mehr zu sehen. Laut Comicbook zeigten die gesperrten Posts eine Armbrust und die Vector SMG.

found another weapon the tar 21 coming soon