Modern Warfare - Battle Pass startet im Dezember mit Season 1

Activision und Infinity Ward hatten bereits vor der Veröffentlichung von Call of Duty: Modern Warfare bekannt gegeben, dass es einen Battle Pass für den Shooter geben wird, nun steht der Release-Zeitraum für die erste Season fest.

Denn wie Activision in einer Telefonkonferenz zu den Quartalsergebnissen des Unternehmens verlauten ließ, startet der Battle Pass im Dezember. Hinzugefügt wurde, dass dieser Termin "später als ursprünglich geplant" sei, offenbar wird aktuell also noch fleißig am System geschraubt.

Was bringt der Battle Pass für Modern Warfare?

Über Details zum Battle Pass schweigen sich die Entwickler bislang noch aus, es steht lediglich fest, dass es sich um weitere Inhalte für den Shooter handeln wird.

Den Battle Pass wird es in insgesamt zwei Varianten geben:

kostenlos

kostenpflichtig

Letztere Variante müsst ihr euch mit CoD-Punkten kaufen, erstere Version ist für alle Modern Warfare-Spieler verfügbar.

Wichtiger Hinweis: Alle erspielten Inhalte des kostenpflichtigen Battle Pass haben keinen Einfluss auf das Gameplay. Es wird sich um rein kosmetische Items handeln.

Gameplay-relevante Inhalte wie neue Maps & Modi werden dagegen für alle Spieler kostenlos angeboten. Gerade erst wurde Update 1.07 veröffentlicht, dass neben zwei neuen Maps und einem neuen Modus auch zahlreiche Gameplay-Anpassungen bringt.

Call of Duty: Modern Warfare ist für die PS4, Xbox One und den PC erhältlich.

Mehr zu Modern Warfare: