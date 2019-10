Call of Duty: Modern Warfare bei Metacritic: Test-Wertungen im Überblick

Call of Duty: Modern Warfare ist da und will mit düsteren Einzelspieler-Missionen, Koop und natürlich Multiplayer die Herzen der Fans erobern. Kurz nach dem Release des Shooters sind die ersten Wertungen da. Hier erfahrt ihr, wie das Spiel bei der internationalen Presse angekommen ist.

Auf den Portalen Metacritic und Opencritic schneidet Modern Warfare mit durchschnittlichen Wertungen von 86 und 83 "gut" ab. Im Falle von Opencritic empfehlen zudem 100 Prozent der Tester das Spiel weiter. Die Userwertung auf Metacritic fällt mit 62 Prozent deutlich niedriger aus.

Wo ist unser Test? Damit wir den Multiplayer fair bewerten können, schießt sich Tobi noch durch die Mehrspieler-Karten von Modern Warfare. In unserem Test zur Kampagne erfahrt ihr schon jetzt, ob die Storymissionen gelungen sind. Die finale Wertung folgt dann mit dem Multiplayer-Test.

So wertet die internationale Presse

Magazin Wertung GamePro Wertung folgt GameInformer 8,8/10 GamesRadar+ 4/5 GameSpot 7/10 PCGamesN 8/10 Hardcore Gamer 4,5/5 TrueGaming 9/10 PlayStationLifestyle 90/100 GameMag 7/10 Metacritic 86 Opencritic 83

(Stand: 26. Oktober, 10:26 Uhr)

Was wird gelobt und kritisiert?

Positiv heben viele Tests die spektakuläre Inszenierung hervor, mit der die Kampagne überzeugen kann. Der raue Ton der Handlung kommt ebenfalls gut an, genauso wie das neue Handling der Waffen. Im Vergleich zu den Vorgängern fühlen sich Gewehre & Co. nun deutlich weniger wie Spielzeugwaffen an, bewegen sich etwas schwerfälliger und hören sich wuchtiger an. Das passt zum "realistischen" Ansatz. Auch der Multiplayer wird bereits als motivierend und spaßig beschrieben.

"Auch wenn nicht jede Multiplayer-Änderung so gut ist, wie sei sein könnte, setzt die Kampagne einen neuen Gold-Standard für die Reihe, der für Fortsetzungen nur schwer zu überbieten sein wird. (PCGamesN)"

Das sehen jedoch nicht alle so. Negativ genannt wird mehrfach, dass die versprochene Auseinandersetzung mit Kriegsverbrechen in der Kampagne nur bedingt gelungen ist. Das liegt, laut den entsprechenden Magazinen wie Kotaku, Metro oder Mashable, vor allem daran, dass die Ereignisse zwar dargestellt, aber nicht ausreichend vom Spiel kommentiert werden.

Was denkt ihr? Wie gefällt euch Call of Duty: Modern Warfare?