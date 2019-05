Call of Duty: Modern Warfare - Diese Serienlegende feiert ein Comeback

Mit Call of Duty: Modern Warfare bringen Activision und Infinity Ward in diesem Jahr einen Reboot der beliebten Modern Warfare-Serie, die mit Call of Duty 4 im Jahr 2007 ihren Anfang nahm. Dementsprechend ist das diesjährige Call of Duty also keine Fortsetzung, sondern gewissermaßen ein Neustart.

Was bedeutet das? Sämtliche Ereignisse aus Modern Warfare 1-3 haben im Modern Warfare 2019-Universum niemals stattgefunden und spielen für die Story dementsprechend auch keine Rolle. Eine Verbindung zu den alten Teilen - neben der reinen Thematik natürlich - gibt es allerdings doch.

Auftritt in allen Modern Warfare-Teilen

Denn mit Captain John Price feiert einer der legendärsten Charaktere aus den Modern Warfare-Teilen sein Comeback.

Price hatte als eine von nur zwei Figuren überhaupt in allen Teilen der Unterserie einen Auftritt - der zweite war John "Soap" MacTavish.

Den meisten Spielern dürfte der Charakter aus der Mission "All Ghillied Up" aus Call of Duty 4 bekannt sein, in der wir in der Rolle von eben jenem Price zusammen mit Captain McMillan durchs radioaktiv verseuchte Pripjat in der Nähe von Chernobyl schlichen, um Bösewicht Imran Zakhaev auszuschalten. Auch in Modern Warfare 3 war Price spielbar.

Tobi erinnert sich

Wie mir in Call of Duty: Modern Warfare der Atem stockte

Nun also das Comeback. Über die genaue Rolle von Captain Price im neuen Modern Warfare gibt es noch keine Angaben, allerdings werden wir im Verlauf der Kampagne wohl das ein oder andere Mal an seiner Seite kämpfen.

Alle bisherigen Informationen zum Gameplay, dem Setting und der Story könnt ihr in unserer Übersicht nachlesen.

Freut ihr euch über das Comeback von Captain Price?