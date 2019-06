Die Call of Duty-Serie kehrt im Jahr 2019 zurück zu seinen Wurzeln. Mit einem Reboot von Modern Warfare spricht Entwickler Infinity Ward in erster Linie all jene Fans an, die sich die "gute, alte Zeit" inklusive Einzelspieler-Kampagne, einem Multiplayer ohne Spezialisten und dem Fernbleiben eines Season Pass zurückwünschen. Auch was die Charaktere anbelangt, werden Erinnerungen wach.

So haben wir bereits vor wenigen Tagen berichtet, dass Serienlegende Captain John Price, bekannt aus Modern Warfare Teil 1 bis 3, seine Rückkehr feiert. Price hatte als einer von zwei Figuren in allen Spielen der Reihe einen Auftritt.

Nun wurde bekannt, dass mit John "Soap" McTavish auch der zweite Charakter im Reboot dabei ist, der in den Originalen stets mit von der Partie war.

Laut Polygon wird McTavish ähnlich Price komplett überarbeitet. Welche Rolle er im neuen Modern Warfare einnimmt, darüber gibt es aktuell noch keine Angaben. Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass "Soap" erneut in die Rolle der spielbaren Hauptfigur schlüpft.

Wer ist John "Soap" McTavish?

Er ist neben Price einer der beiden Hauptcharaktere aus Call of Duty 4: Modern Warfare aus dem Jahr 2007 und gehört dort als Experte für Scharfschützen und Sprengmeister dem 22. S.A.S Regiment an. Im Sequel Modern Warfare 2 ist "Soap" ebenfalls einer der Hauptcharaktere, wenngleich seine Rolle kleiner und er lediglich in den letzten drei Missionen spielbar ist. In Modern Warfare 3 erleben wir die erste Mission aus seiner Sicht. Im späteren Verlauf der Handlung dient er als NPC.

In unserer Modern Warfare-Übersicht könnt ihr alles nachlesen, was wir bisher zum Shooter wissen.

Freut ihr euch über die Rückkehr von McTavish?