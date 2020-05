CoD MW & Warzone-Update bringt neuen Operator & mehr

Das nächste Update für Call of Duty: Modern Warfare und Warzone ist da. Klassische Patch Notes dazu wurden nicht veröffentlicht, aber hier findet ihr einen Überblick dazu, was hinzugefügt wurde. Zu den Neuerungen gehört ein neues Operator-Bundle mit dem neuen Operator Iskra, Playlist-Updates und mehr.

Warzone und Call of Duty: MW bekommen neuen Operator Iskra

Wer ist Iskra? Iskra ist der neueste Operator-Skin und kann sowohl in Warzone als auch in Call of Duty: Modern Warfare gespielt werden. Das Iskra-Bundle könnt ihr jetzt schon im Shop kaufen.

Lore-technisch stammt Iskra aus dem fiktiven Land Urzikstan, um das sich auch die Story von Modern Warfare dreht. Operator Iskra gehört zur Chimera-Fraktion.

Was kostet das Iskra-Bundle? Es schlägt mit 2400 CoD-Points beziehungsweise 19,99 Euro zu Buche. Derselbe Preis wird auch für das Mace-Bundle fällig.

Das steckt im Iskra-Bundle:

Der Saboteur-Skin für Iskra

2 legendäre Waffen-Baupläne

1 Messer-Skin

1 "Savagery"-Skin für den Helikopter

1 Uhr und weitere kosmetische Items

1 epischer Finishing-Move

Gleich 3 neue Bundles: Es gibt aber nicht nur Iskra als neuen Operator, sondern auch noch zwei weitere Bundles. Ihr findet sie im Folgenden.

Iskra-Bundle: Siehe oben

Siehe oben Twin Suns-Bundle: Enthält zwei legendäre Waffen-Baupläne, eine schallgedämpfte Handfeuerwaffe und ein ebensolches LMG

Enthält zwei legendäre Waffen-Baupläne, eine schallgedämpfte Handfeuerwaffe und ein ebensolches LMG Guns Blazing-Bundle: Mace bekommt einen neuen Skin, zwei legendäre Waffen-Baupläne, ein episches Messer und noch mehr

Mit dem Update vom 12. Mai werden neben den neuen Bundles vor allem Änderungen an der Multiplayer-Playlist in Call of Duty: Modern Warfare eingeführt. Das Playlist-Update wurde bereits angekündigt, so sieht es jetzt aus.

Das sind die Änderungen:

Neuer Spielmodus: Feuergefecht 3v3 – Nur Messer

Neuer Spielmodus: Feuergefecht-Baupläne

Aus Bodenkrieg zu Fuß wird wieder Bodenkrieg

Waffenspiel-Reloaded ist jetzt im Schnelles Spiel-Filter

"Dreckiges, altes Hausboot"-Playlist enthält Rust, Shipment und Shoot House 24/7

Darf's noch etwas mehr sein? Eines der letzten Updates hat die Helikopter in CoD: Warzone zurück gebracht. Die wurden wegen eines fiesen Unsterblichkeits-Bugs entfernt. Einen neuen Solo-Kills-Weltrekord findet ihr hier.

Was sagt ihr zum neuesten Update? Welche Änderungen wünscht ihr euch?