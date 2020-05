CoD Warzone: Helikopter fliegt wegen fiesem Exploit aus dem Spiel

In Call of Duty: Warzone und Modern Warfare gibt es nach wie vor ein buntes Treiben. Kaum ein Tag vergeht ohne Nachrichten über neue Updates, Playlist-Änderungen, neue Modi und Bugfixes. Dieses Mal wurde eine größere Änderung am Battle Royale-Ableger CoD: Warzone vorgenommen. Infinity Ward entfernt die Helikopter vorerst komplett.

Call of Duty: Warzone streicht Helikopter aus dem Battle Royale

Bleibt am Boden: Die Helikopter in Warzone sind ein äußerst beliebtes wie praktisches Fortbewegunsmittel. Sie sind schnell, können Gegner mit den Rotoren zerhäckseln und bieten sowohl Platz für ein ganzes Squad als auch sehr viel Übersicht. Aber damit ist jetzt erstmal Schluss, die Fluggeräte wurden entfernt.

Wieso das denn? Dass die Helikopter aus dem Spiel fliegen, hat einen einfachen Grund. Am vergangenen Wochenende wurde wohl vermehrt ein fieser Exploit genutzt, der Spieler mit Hilfe der Hubschrauber unsterblich werden lässt.

Dazu wurde das Prinzip der Fluggeräte quasi umgedreht. Mehrere Teams haben es mit Hilfe der Helikopter offenbar geschafft, unter die eigentliche Map zu gelangen. Von dort konnten sie zwar nach oben auf andere Mitspieler schießen, waren durch den Boden der Spielwelt allerdings vor deren Schüssen sicher.

Das heißt, dass sie praktisch unbesiegbar waren, solange sie im inneren Bereich des Gas-Kreises geblieben sind. Was natürlich so nicht gedacht war und extrem nervig ist, wenn ihr auf der anderen Seite steht und gegen so ein schummelndes Team verliert.

Das neueste Playlist-Update bringt unter anderem den beliebten Demolition-Modus zurück. Gleichzeitig wird der Beutegeld-Modus wieder zum Blutgeld-Modus. Der funktioniert fast genauso, lässt euch aber auch garantiert und deutlich mehr Kohle einsacken, wenn ihr Gegner umlegt.

Die Playlist-Updates für Modern Warfare bewegen sich im üblichen Rahmen der Rotationen. GW Reinfected, Cranked 3v3 Gunfight und Ground War fliegen raus, dafür kommt Boots on the Ground War und Demolition dazu. Gleichzeitig wird aus Shoot the Ship Shipment 24/7 und aus Gun Game Gun Game Reloaded.

Playlist Update!

-Replacing Plunder Trios with Blood Money Trios

-Disabled helicopters in BR

-Removing: GW Reinfected, Cranked 3v3 Gunfight, Ground War

-Shoot the Ship becomes Shipment 24/7

-Gun Game becomes Gun Game Reloaded

-Adding Demolition

-Adding Boots on the Ground War pic.twitter.com/pG7F0a22np — Infinity Ward (@InfinityWard) May 5, 2020

Doppel-XP: Als Wiedergutmachung für die Probleme am Wochenende gibt es jetzt außerdem auch noch überraschend doppelte Erfahrungspunkte sowie Waffen-XP bis zum Freitag, dem 8. Mai. Auch die Täglichen Missionen scheinen jetzt wieder zu funktionieren. Ob auch der anstrengende No XP-Bug komplett behoben wurde, können wir aber leider noch nicht genau sagen.

Habt ihr die Helikopter in Warzone oft benutzt und den Exploit mal erlebt?