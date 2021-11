Call of Duty Vanguard: Wann kommt unser Test?

Am 5. November erscheint der neueste Ableger aus Activisions berühmter Shooter-Reihe. Call of Duty Vanguard kehrt ins Zweite Weltkriegs-Setting zurück und bietet neben einer Solo-Kampagne, in dem wir es mit dem Schurken Hinrich Friesinger zu tun bekommen, auch die obligatorischen Multiplayer- und Mehrspieler-Modi.

Gern hätten wir euch an dieser Stelle bereits einen Test des Shooters präsentiert, dieser wird sich nach aktuellem Stand allerdings ein wenig verzögern. Und das hat folgende Gründe:

Die PS5-Testversion von CoD Vanguard erreichte uns erst kurz vor dem Release, weswegen wir erst entsprechend spät mit der Kampagne des Shooters loslegen konnten. Wenn ihr diese Zeilen lest, haben wir sie allerdings bereits beendet und schrauben schon an der Einschätzung des Solo-Modus.

erreichte uns erst kurz vor dem Release, weswegen wir erst entsprechend spät mit der Kampagne des Shooters loslegen konnten. Wenn ihr diese Zeilen lest, haben wir sie allerdings bereits beendet und schrauben schon an der Einschätzung des Solo-Modus. Den Multiplayer- und Zombie-Modus testen wir wie schon in den vergangenen Jahren unter "Realbedingungen". Wir spielen also nach Release auf normalen und nicht unter künstlichen Testbedingungen zur Verfügung gestellten Servern, um ein ähnliches Spielerlebnis zu haben wir ihr. Das benötigt einige Zeit.

So ist unsere Test-Planung für Call of Duty Vanguard

Unser Review zu CoD: Vanguard werden wir wie in den letzten beiden Jahren gestaffelt veröffentlichen. Mit einer Einschätzung der Kampagne und einer Wertungstendenz könnt ihr bereits am Freitag, den 5. November rechnen. Unsere Eindrücke zu Multiplayer- und Zombie-Modi sowie die finale Gesamtwertung werden wir dann im Laufe des nächsten Woche ergänzen.

Wenn ihr euch bis dahin einen Überblick über die wichtigsten Infos zur Kampagne und zum Multiplayer verschaffen wollt, können wir euch unsere Übersichtsartikel zu CoD Vanguard ans Herz legen.

Call of Duty Vanguard erscheint für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und den PC. PlayStation-Nutzer*innen genießen dank einer Kooperation von Activision und Sony einige Vorteile, die ihr hier nachlesen könnt.