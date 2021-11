CoD Vanguard & Warzone: Season 1 und Pacific-Map kommen später

Die aktuelle Pre-Season von Call of Duty: Vanguard spielt noch hauptsächlich Inhalte für Call of Duty Black Ops: Cold War und Warzone frei. Somit wartet die Spielerschaft gespannt auf die erste Season des Ego-Shooters, der zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs spielt. Doch wie Activision Blizzard nun bekannt gab, müsst ihr euch ein bisschen länger auf den Start von Season 1 gedulden.

Season 1 und Pacific-Map kommen später

Auf Twitter posteten die Verantwortlichen, dass sowohl der Start von Season 1 als auch die Veröffentlichung der Pacific-Map „Caldera“ für Warzone verschoben werden. Einen speziellen Grund nannte Activision Blizzard leider nicht:

Wie lange muss ich mich gedulden? Doch allzu lange müsst ihr nicht auf die beiden neuen Inhalte warten, denn Activision Blizzard verriet, dass der Start nur um eine Woche verschoben wird. Demnach geht Season 1 für Vanguard am 8. Dezember 2021 an den Start. Die Pacific-Map für Warzone wird am 9. Dezember 2021 für alle Spielenden zugänglich.

Früherer Zugang: Solltet ihr sowohl Vanguard als auch Warzone besitzen, habt ihr doppelt Glück. Denn alle Spieler*innen von CoD Vanguard erhalten 24 Stunden eher Zugriff auf die neue Pacific-Map „Caldera“ und können bereits zeitgleich mit dem Start von Season 1 in Vanguard am 8. Dezember 2021 loslegen.

Alle Starttermine im Überblick:

08. Dezember 2021 : Start von Season 1 für Call of Duty: Vanguard und früherer Zugang zur Pacific-Map von Warzone

: Start von Season 1 für Call of Duty: Vanguard und früherer Zugang zur Pacific-Map von Warzone 09. Dezember 2021: Start der Pacific-Map “Caldera” in Call of Duty: Warzone für alle

Diese Neuerungen kommen mit den Inhalten

Welche Inhalte kommen mit Season 1? Auf einer Grafik im Tweet ist außerdem zu sehen, was ihr bei den neuen Inhalten erleben könnt. Für Season 1 erwarten euch in Call of Duty Vanguard neue Maps, neue Modi, neue Waffen und neue Ausrüstung. Genauere Infos hat Activison Blizzard leider nicht verraten.

Außerdem bekommt der Zombie-Modus ein Update. Doch genauere Details dazu, ob es nur mehr Gegnertypen geben wird oder weitere Änderungen am Inhalt vorgenommen werden, lassen sich aus dem Bild nicht entnehmen. Ob das Update die Langzeitmotivation für den Zombie-Modus heben kann, bleibt somit abzuwarten.

Was bietet die neue Pacific-Map? Auf der Grafik für Warzone ist ein kleines Teaser-Bild der Caldera-Map zu erkennen. Außerdem bleibt die Rebirth Island-Map vorhanden. Mit dem 8. Dezember werden außerdem neue Kampf-Vehikel und ein Update auf die Grafik von Vanguard eingeführt.

Was genau unser Redaktionsteam am Zombie-Modus von Call of Duty angeödet hat, erfahrt ihr im passenden GamePro-Test:

Weitere Infos zu Call of Duty Vanguard im Überblick:

Falls ihr ein Neuling in Call of Duty seid und erst mit Season 1 in den Shooter starten wollt, solltet ihr euch unbedingt unsere 5 Tipps für den Multiplayer ansehen. Darin verraten wir euch, wieso ihr unbedingt immer in Bewegung bleiben solltet und welche Perks besonders nützlich sind.

Welche Inhalte würdet ihr euch für Season 1 von Vanguard und die Pacific-Map „Caldera“ von Warzone wünschen?